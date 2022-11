Das Chansonduo „Read Head Redemption“ präsentiert in Telgte sein Programm „Ehe, Männer und andere Katastrophen“.

Nach fünfmonatiger Pause lädt der Heimatverein Telgte zu einem kulturellen Feuerwerk mit dem Chansonduo „Read Head Redemption“ ein. Wer sich diesen musikalischen Leckerbissen nicht entgehen lassen möchte, sollte sich Sonntag (20. November) um 15 Uhr frei halten und im Restaurant „mittendrin“, Steinstraße 26, den beiden lauschen.

Die beiden Profimusiker Sandra Botor und Thomas Krass trafen sich an einem schicksalhaften Novembersonntag so, wie das bei Musikern „so üblich“ ist: Bei einer Mugge. Das war die Geburtsminute des Chansonduos „Red Head Redemption“: Zwei Rothaarige, die Lust auf Chanson haben: Mal mit Stil und mal stilvoll daneben. In ihrem neuesten Programm „Ehe, Männer und andere Katastrophen“ werden alte Chansonklassiker wie „Kann denn Liebe Sünde sein“ von der Dame mit der ungewöhnlich tiefen volumigen Stimme und dem Pianisten Thomas Krass wieder zum Leben erweckt.

So schön, so gut: Thomas Krass ist zwar im wahren Leben Kantor, hat aber eine heimliche Leidenschaft für Rock und Metal. Und deshalb dürfen im Programm der beiden auch „Diamant“ von Rammstein oder „Alles aus Liebe“ von den „Toten Hosen“ nicht fehlen. Interpretiert werden diese Stücke mal auf dem Akkordeon, mal mit Nasenflöte, immer im eigenen Stil der beiden Musiker und immer mit viel Witz und musikalischem Niveau.

Aber Vorsicht vor der ersten Reihe: Dass beim erfahrenen Chansonpublikum eben diese als „die gefährlichste ihrer Art“ verschrien ist, kommt nicht von ungefähr. Da wird schon mal der schönste Mann unverhohlen angebaggert und im nächsten Moment lauthals verflucht.

„Ein wahrhaftig grandioses Konzert wird geboten“, freut sich Veranstalterin Gabi Giebel. Der Eintritt ist frei.