Ehrenamtler können wieder begleiten

Schon seit einiger Zeit und geschützt durch die entsprechenden Impfungen sind auch wieder ehrenamtlich Engagierte in die Klinik Maria Frieden in Telgte im Einsatz. Das meldet die Klinik in einer Pressenotiz.

Einen Neustart gab es nun für Absolventen eines Kurses zur ehrenamtlichen seelsorglichen Begleitung der Patienten und Patientinnen. Die Klinik hat in Zusammenarbeit mit dem Bischöflichen Generalvikariat Münster vor einem Jahr erneut diesen Ausbildungskurs angeboten. Nun starten die Teilnehmer in die praktische Phase. In mehreren Kursabschnitten gut vorbereitet, geht es jetzt darum, Menschen in der Klinik auf jeweils einer Station in schwierigen Lebens- und Glaubenssituationen beizustehen. Begleitet werden Ludger Kleinhans und Elisabeth Quenkert sowohl in Supervisionsgruppen des Bistums Münster als auch durch Klinikseelsorgerin Birgit Hollenhorst.

Auch in anderen Bereichen ist ein ehrenamtliches Engagement in der Klinik für Geimpfte und Genesene wieder möglich, so in der Patientenbücherei oder bei der Begleitung zu Untersuchungen oder Spaziergängen. Bei Interesse gibt die Pflegedirektion Auskunft zum Thema unter

0 25 04/670.