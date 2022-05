Der in Telgte lebenden Theologin Dorothea Sattler wurde von der Universität Zürichdie Ehrendoktorwürde verliehen.

Der in Telgte lebenden Theologin Dorothea Sattler wurde von der Universität Zürich

Die Universität Zürich hat das Wirken der in Telgte lebenden Theologin Dorothea Sattler für die Ökumene gewürdigt. Sie bekam von der Universität die Ehrendoktorwürde verliehen. Die Auszeichnung gelte ihrem Lebenswerk, heißt es in der Begründung. Die Urkunde benennt sie als „eine führende Ökumenikerin, die sich in der wissenschaftlichen und kirchlichen Arbeit unermüdlich für die Einheit der christlichen Konfessionen einsetzt“.

Dorothea Sattler ist Professorin für Dogmatik und Ökumenische Theologie an der Universität Münster und Direktorin des Ökumenischen Instituts an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Zudem ist sie Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.

„Wir freuen uns, eine so engagierte Theologin zu unserer Kirchengemeinde zählen zu dürfen, und sind dankbar, dass sie trotz ihrer vielfältigen Verpflichtungen aktiv in unserem Ökumeneausschuss der evangelischen und katholischen Telgter Kirchengemeinden mitarbeitet“, betont Propst Dr. Michael Langenfeld.