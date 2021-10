Ehrengarde nun auch mit Frauen

Das Interesse an einer Mitgliedschaft in der Ehrengarde des Schützenvereins Westbevern-Vadrup hält unvermindert an. Auch junge Frauen können inzwischen beitreten. Neun junge Frauen und sieben Männer nahmen bei der Neuaufnahme bereits die Möglichkeit wahr. Weitere werden folgen.

Foto: Bernhard Niemann