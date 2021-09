Ehrungen für jahrelange Treue zum Chorgesang

Ehre, wem Ehre gebührt, heißt es beim MGV „Eintracht“ Westbevern - Vadrup am Sonntag (3. Oktober). Im Rahmen einer internen Veranstaltung werden langjährige aktive Sänger für ihre „Treue zum Gesang“ geehrt. Gleich fünf Jubilare gilt es zu feiern: Heinz Rottwinkel singt nun 70 Jahre im Chor. Helmut Laukötter blickt auf 65 Jahre Gesang zurück, und Michael Rottwinkel, Matthias Stegemann und Martin Sommer halten dem Gesang im Chor seit 40 Jahren die Treue. Aus dem Vorjahr steht auch für Kurt Nosthoff für 70 Jahre Chorgesang eine Ehrung an. Und eine Ehrung für besondere Verdienste wird es bei dieser Feier um 15 Uhr in Piesers Gasthaus ebenfalls geben. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die interne Versammlung wohl die erste und auch einzige Veranstaltung des MGV in diesem Jahr sein. Die Verantwortlichen hatten bereits im Juli schweren Herzens beschlossen, auch die bereits vorgesehene Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen des MGV abzusagen.

Die Generalversammlung wird ebenfalls nicht durchgeführt.

Blick auf das Jahr 2022

„Wir blicken bereits auf das nächste Jahr 2022, in dessen Verlauf wir die Fortsetzung der „Open-Air-mit-Flair“- Veranstaltung und auch die Lambertusfeier planen“, sagt der Vereinsvorsitzender Stefan Krieft dazu.

Und er hofft: „Schön wäre natürlich, wenn der Vadruper Weihnachtsmarkt und das Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ stattfinden können, wo wir uns gesanglich einbringen möchten.“ Die Chorproben im MGV laufen wieder und finden donnerstags um 20 Uhr im Vereinslokal „Piesers Gasthaus“ statt. Ein Stamm von Sangesbrüdern ist bereits wieder mit dabei. Ein guter Start in freier Natur war für den Vorsitzenden der Auftritt mit einem Ständchen beim Familiennachmittag des Vadruper Schützenvereins.