Ehrungen für langjährige Mitglieder

Traditionell feierte der Propsteichor von St. Clemens den Namenstag seiner Patronin und Namensgeberin Cäcilia im Rahmen einer Festmesse zusammen mit Propst Dr. Michael Langenfeld und zahlreichen Gläubigen.

Gottesdienst mitgestaltet

Der Chor unter der Leitung von Michael Schmitt gestaltete den Gottesdienst musikalisch. Anschließend feierten die Mitglieder in der Gaststätte Mittendrin das Cäcilienfest. Dabei bedankte sich Propst Dr. Michael Langenfeld bei der Vorsitzenden Doris Beiing, dem Chorleiter und der etwa 60-köpfigen Gemeinschaft dafür, dass sie auch in der Coronazeit so gut zusammengehalten habe und die Gottesdienste musikalisch mitgestalte.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Während des Festes wurden auch verdiente Chormitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: Doris Beiing wurde für 25 Jahre mit dem Cäcilienabzeichen des Allgemeinen Cäcilien-Verbandes ausgezeichnet. Für 50 Jahre in einem Kirchenchor wurden Carola Strels, Catherine Dreher und Monika Szymanski vom Propst ausgezeichnet.