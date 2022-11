Eigene Ideen skizziert und umgesetzt

Die Kooperation des Westbeverner Krink mit dem Jugendwerk ging am Samstag mit einem Graffiti-Workshop weiter. Vom Krink war dafür eigens eine Graffitiwand angeschafft und auf dem Bolzplatz an der Lütken Heide aufgestellt worden. 18 Teilnehmer im Alter von elf bis 16 Jahren beteiligten sich. Alex Christiani leitete den Kurs. Der Aktionstag begann mit einer Präsentation sowie dem Anfertigen von Skizzen. Anschließend konnten die Jugendlichen anhand von Bildern und eigenen Ideen sprayen. Jens Micke vom Jugendwerk freute sich über das Interesse am Workshop und deutete eine Fortsetzung an.