Eigener Raum für eigene Interessen

Teenager hatten jüngst zahlreich an einem Graffiti-Kurs teilgenommen und waren begeistert von der Aktion. Kein Wunder, dass ein Vertiefungskurs ins Auge gefasst wurde. Weitere Graffiti-Projekte für das Frühjahr 2023 sind geplant. Das war ein Thema eines Treffens, bei dem Jugendliche ihre Wünsche artikulieren konnten.

Dass die Jugendlichen Interesse an verschiedenen Angeboten zur Freizeitgestaltung haben und ihre Meinungen zu bestimmten Themen kundtun, wurde anlässlich einer Zusammenkunft deutlich, zu der der Westbeverner Krink und das Kinder- und Jugendwerk in die ehemalige Grundschule in Vadrup eingeladen hatten. Der Wunsch dabei: eine weitere Intensivierung des eingeschlagenen Weges.

Jens Micke vom Jugendwerk und Melanie Haberecht, Mitglied im Krink-Vorstand, waren angetan vom Engagement der Jungen und Mädchen. Die Westbeverner Teenager hatten jüngst noch zahlreich an einem Graffiti-Kurs teilgenommen und waren begeistert von der Aktion. Kein Wunder, dass ein Vertiefungskurs ins Auge gefasst wurde. Weitere Graffiti-Projekte für das Frühjahr 2023 sind geplant.

Mitternachtssport-Angebote soll es künftig ebenfalls in Westbevern geben. Weitere sehr konkrete Überlegungen betreffen einen Mädchenabend und einen Jungenabend im zweiwöchigen Rhythmus in der alten Vadruper Schule. Ein Raum wurde vom Krink bereits vorbereitet. Dafür werden jetzt vom Jugendwerk Betreuer gesucht. Während diese beiden Angebote die Altersstufe zwischen 14 und 17 Jahre betreffen, soll es auch etwas für die Älteren geben. Der Raum steht zwar bereit, muss allerdings noch ausgestattet werden. Vorrangig gewünscht wurden ein Kicker und eine Dartscheibe.

Auch sind Termine mit Vertretern der Stadt sowie der Kommunalpolitik angedacht, bei denen die Jugendlichen selbst ihre Wünsche vortragen können. Das Thema WLAN in der alten Schule steht oben auf der Wunschliste genauso wie eine Umgestaltung oder Vergrößerung des Basketballplatzes sowie am Bolzplatz. Betreuer aber auch Eltern zur Unterstützung sind willkommen. Sie können sich beim Krink und beim Jugendwerk melden.