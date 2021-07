Ein Abend zum Genießen

Zu einem Abend mit „Pizza und Poesie“ hatte das inklusive Kirchenkaffeeteam der St.-Marien-Gemeinde geladen. Und zur großen Freude der Sprecherin des Teams, Barbara Röttgermann, waren viele Gäste der klangvollen Einladung gefolgt. Schnell wurden noch ein paar Tische und Stühle mehr aufgestellt. Dann konnte der lauschige Abend im Hinterhof des Pfarrzentrums St. Clemens losgehen. Jeder Gast hatte ein Gedicht mitgebracht, passend zum Motto von „Sommer, Sonne, Lieblingsgedicht“ und trug es vor, manchmal verbunden mit der Erläuterung des persönlichen Bezugs zum ausgewählten Text.

Ein bunter Strauß an Literatur wurde zu Gehör gebracht: Leichtes und Lustiges, Selbstgedichtetes und Klassiker, der Erlkönig gab sich die Ehre, und Erinnerungen an das in der Grundschule gelernte Muttertagsgedicht wurden geweckt. Ganz international wurde es mit plattdeutschen, englischen und lateinischen Beiträgen, letztere zur Freude aller auch in deutscher Übersetzung.

Zwischendurch wurde Pizza gereicht. „Dies war dank unserer zauberhaften Gäste ein sehr schöner vergnüglicher Abend“, äußerte sich Barbara Röttgermann sehr zufrieden und versprach, dieses Format mit ihrem Team auch im nächsten Jahr wieder anzubieten.