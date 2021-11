Ein Abschied mit vielen Anstößen zum Nachdenken

Respekt vor der Entscheidung, der Familie zum aktuellen Zeitpunkt gegenüber der Arbeit und der Karriere den Vorzug zu geben, das zog sich wie ein roter Faden durch die Aussagen zum Abschied von Bau-Fachbereichsleiter Christian Korte.

Dieser verlässt, wie bereits berichtet, zum 31. Dezember nach gerade etwas mehr als anderthalb Jahren wieder die Stadtverwaltung. Bürgermeister Wolfgang Pieper lobte die Arbeit des Bauamtsleiters, der viele Dinge angepackt und Veränderungen angestoßen habe. Unter anderem die Einführung digitaler Instrumente bei der Bearbeitung der Anträge und Anliegen und seine Expertise als Raumplaner im Bereich des Masterplans Innenstadt hob er dabei besonders hervor. Lob und einige Geschenke zum Abschied gab es anschließend auch von den Fraktionen.

Christian Korte wiederum beleuchtete in einer längeren Rede nicht nur das „kurze Kapitel Telgte“, sondern nutzte die Gelegenheit auch, um aus seiner Sicht auf das Zusammenspiel von Verwaltung und Politik einzugehen. Dabei betonte er, dass er „parteipolitische Spielchen“ bei einigen Entscheidungen für falsch erachte. Er hätte sich vielmehr ein stärkeres Miteinander zum Wohle der Stadt gewünscht. „Ich wünsche mir, dass die Politik mehr und mehr versteht, wie wichtig ein strukturiertes Vorgehen bei den in naher Zukunft anstehenden Herausforderungen ist.“ In diesem Zusammenhang nannte er etwa den Masterplan Altstadt, ein Stadtentwicklungskonzept und Anstrengungen im Bereich der Klimaneutralität.

Auch einige Highlights der Bauamtsarbeit zählte Korte auf. Beispielsweise eine Excel-Liste mit den Grillzeiten der Nachbarn und der Frage, ob das mit der Häufigkeit der Grilltätigkeit und der Nähe des Grills zur Grundstücksgrenze alles so seine Richtigkeit habe. „Sie bekommen in den Ausschüssen und Sitzungen nur einen kleinen Einblick der unzähligen Themen unseres gesamten Aufgabenspektrums mit“, sagte Korte in Richtung Politik.

Das Bauamtsteam bezeichnete er als hervorragend ausgebildet und engagiert, und auch Bürgermeister Wolfgang Pieper bekam ein dickes Lob für die Zusammenarbeit: „Das war einzigartig.“