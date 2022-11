Ein Akzent in der Vorweihnachtszeit

Am 25. November (Freitag) beginnt die erste Telgter Lichterwallfahrt, die gleichsam eine Fortführung der Wallfahrtszeit in der Vorweihnachtszeit ist. Ein vielfältiges Programm soll für eine meditative Einstimmung sorgen. Von A. Große Hüttmann

Die Adventszeit ist in jedem Jahr für viele Menschen ein Anlass, nach Telgte zu kommen. Meist steht dann ein Besuch der Krippenausstellung auf dem Programm, der oft auch mit einem Abstecher in Kirche und Kapelle verbunden ist. Davon zeugen täglich zahlreiche Kerzen, die in der Wallfahrtskapelle brennen.

Umfangreiches Programm

Genau daraus entstand bereits vor einiger Zeit im Wallfahrtsausschuss der Kirchengemeinde die Idee, in der Vorweihnachtszeit eine Lichterwallfahrt, quasi als Fortführung der regulären Wallfahrtszeit, zu organisieren. Und die findet nun erstmalig statt und wird am Freitag (25. November) eröffnet. Die Organisation liegt in den Händen von Pastoralreferent Richard Schu-Schätter, der sich seit einiger Zeit speziell um den Wallfahrtsbereich kümmert.

„ Dabei hat das Entzünden von Kerzen für sehr persönliche Anliegen eine besondere Bedeutung. “ Pastoralreferent Richard Schu-Schätter

Ein umfangreiches Programm setzt dabei verschiedene Akzente. Das reicht von meditativen Angeboten über musikalische Veranstaltungen bis hin zu besonder gestalteten Gottesdiensten oder Gebetszeiten.

Das Leitwort „Mittendrin“ wurde ganz bewusst von der Krippenausstellung im Museum Religio übernommen: „Immerhin locken die Krippenausstellung und die schöne Altstadt in den kommenden Wochen tausende Menschen nach Telgte, und viele von ihnen nehmen sich auch die Zeit, vor dem Gnadenbild zur Ruhe zu kommen. Dabei hat das Entzünden von Kerzen für sehr persönliche Anliegen eine besondere Bedeutung“, weiß Pilgerseelsorger Richard Schu-Schätter.

Das Programm, das für die 1. Telgter Lichterwallfahrt zusammengestellt wurde, bietet dabei bewährte Angebote aber auch neue Ideen. So soll die Lichterwallfahrt am Freitag (25. November) um 19 Uhr mit einem Lichterkreuzweg mit szenischen Elementen eröffnet werden. Dazu schlüpft Pastoralreferent Schu-Schätter in die Rolle des Petrus und ermöglicht so den teilnehmenden eine ungewöhnliche Sicht auf das Leben und Sterben von Jesus. Ein Abend für verwaiste Eltern am 7. Dezember und eine Segnungsfeier für werdende Eltern am 14. Dezember nehmen besonders Menschen in den Blick, für die die Vorbereitung auf das Geburtsfest Jesu besonders emotional geprägt ist.

Motto ist "Mittendrin"

Am 3. und am 17. Dezember sind Interessierte zum Lichterpilgern eingeladen und für angemeldete Gruppen besteht die Möglichkeit einer eigenen thematischen Andacht in der Gnadenkapelle. Ein paar Tage vor dem Heiligen Abend besteht dann die Möglichkeit, bei einem humorvoll – besinnlichen Abend, dem Heiligen Josef zu begegnen, der beim allerersten Weihnachten „mittendrin“ war. Das vollständige Programm zur Telgter Lichterwallfahrt liegt in der Kirche aus und ist unter www.telgter-wallfahrt.de zu finden.