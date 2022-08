Ein attraktiver Arbeitgeber sein

Die Zeiten haben sich geändert. Konnte sich die Stadt Telgte früher vor Bewerbungen kaum retten, so ist es heute nicht leicht, gute Azubis zu finden. Doch es ist gelungen, geeignete Kandidaten zu finden.

Früher mussten Schulabgänger unzählige Bewerbungen schreiben, wollten sie einen Ausbildungsplatz bekommen. Die Situation hat sich grundlegend gewandelt. „Die jungen Leute können sich die Plätze aussuchen. Wir als Arbeitgeber müssen deutlich machen, dass es attraktiv ist, bei uns zu arbeiten“, sagte Bürgermeister Wolfgang Pieper bei der Vorstellung der neuen Auszubildenden, die Anfang August bei der Stadt Telgte angefangen haben.

Viele Ausbildungsplätze könnten in Nordrhein-Westfalen nicht besetzt werden, so Pieper. Auch bei der Stadt Telgte ist eine Stelle vakant. Für das Waldschwimmbad wird noch ein Azubi gesucht. „Die Frist läuft erst am 15. August ab. Wer sich bewerben möchte, der kann das noch tun“, sagte Ausbildungsleiterin Anna Hermann.

Wolfgang Pieper freute sich, trotzdem mit der 25-jährigen Melike Aksoy und dem 16-jährigen Jonathan Schlingmeier zwei Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten wie auch der 20-jährigen Ella Haverkamp, die ihr Anerkennungsjahr in der Kita Abenteuerland absolviert, begrüßen zu dürfen. „Menschen mit unterschiedlichen Potenzialen kommen zu uns. Das ist spannend“, so Pieper. „Die Arbeit muss Spaß machen. Man muss aber auch dafür brennen. Die Perspektiven, nach einer guten Ausbildung weiterzukommen, stehen gut“, fügte er hinzu.

In der Regel wird den Azubis nach ihrem Abschluss ein Angebot gemacht, in der Verwaltung am Baßfeld zu bleiben. „Wir wären blöd, wenn wir gute Leute gehen lassen würden“, machte Stephan Herzig, Leiter des Fachbereichs „Steuerung/Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft“, deutlich. „Wir wollen nicht unbedingt für den Markt ausbilden, sondern für uns.“

Mit Luis Kersting und Alexander Hinkens haben zwei Rathausmitarbeiter ihre Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten erfolgreich abgeschlossen und sind – zunächst befristet – übernommen worden. Ersterer im Bauamt, Letzterer im Bürgerbüro. Zudem hat Céline Andree ihre praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin beendet und hat am 1. August eine Stelle in der Kita Abenteuerland abgetreten.