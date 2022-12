Ein beliebter Platz zum Rasten

Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr weniger Gruppen einen Aufenthalt in der Krinkhütte „Zur Fledermaus“ wahrgenommen haben, berichtet Hüttenwart Günter Sundermann dennoch von einem regen Besuch von Wanderern und Radfahrern, die hier eine Rast einlegen.

Seit Januar 1996 gibt es die Schutzhütte, die zwischen Vadrup und Westbevern-Dorf liegt − und die für alle zur Verfügung steht, die die Landschaft um Haus Langen erkunden wollen. Der Name der Hütte „Zur Fledermaus“ ist durch einen einzigartigen Fund begründet, als sich eine 200 Jahre alte Buche, von Spechten ausgehöhlt, beim Fällen als Winterquartier von rund 400 Fledermäusen entpuppte. Es war der größte Fund dieser Art in Westfalen. Die Krinkhütte passt nicht nur in die Umgebung, sie ist auch ein Ort zum Entspannen. Rund 1200 Personen werden es bis zum 31. Dezember sein, die sie aufsuchten. In der Hütte, die von Gunter Sundermann seit Mai 2014 betreut wird, zeigt eine Infotafel, wann welche Gruppe kommt.

Eine kleine Chronik erzählt von der Geschichte. Ein Auszug daraus besagt: „Im vierten Quartal 1995 wurde die Schutzhütte gebaut und im Januar 1996 der Allgemeinheit übergeben. Sie entstand durch 970 Stunden ehrenamtlicher Arbeit von Rentnern, die im Bauwesen tätig waren.“ Diese kleine Chronik vermittelt nicht nur interessante Zahlen und Fakten, sie dokumentiert auch das ehrenamtliche Engagement, das beim Bau, bei der Instandsetzung und bei der Pflege bis heute vonnöten war und ist.

Die zehn „Baumeister“ gründeten im Mai 1996 die Gruppe der Krinkrentner, die heute aus über 115 Mitgliedern besteht. Die Gemeinschaft hält in den Sommermonaten ihre monatlichen Treffen an der Krinkhütte ab, feierte dort auch ihre bisherigen Jubiläen. Mitglieder des Westbeverner Krinks − vornehmlich die Krinkrentner- kümmern − sich vor der Wanderer- und Radfahrersaison um eine Frühjahrsrenovierung. Dabei werden Bänke, Tische sowie der Innenbereich der achteckigen Schutzhütte, in der bis zu 25 Personen Platz finden, und das Außengelände auf Vordermann gebracht. Hüttenwart Günter Sundermann ist zur Hauptsaison täglich vor Ort, um nach dem Rechten zu sehen.