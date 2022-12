Ein Dauerbrenner für die gute Sache

Füreinander da sein, ein Zeichen für das Gute setzen und den Mitmenschen eine Freude bereiten: Das alles bietet das Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ in Westbevern, das am 11. Dezember (Sonntag) um 17 Uhr bereits zum 27. Mal in der Kirche Ss. Cornelius und Cyprian durchgeführt wird. Gastgeber des Konzertes ist die katholische Kirchengemeinde St. Marien, die Organisation übernimmt der Westbeverner Krink, die Moderation Werner Eicher.

Dass die Veranstaltung zu einem „Dauerbrenner“ und damit auch zu einer Erfolgsgeschichte für die gute Sache geworden ist, ist den Vereinen zu verdanken, die durch Gesang und Instrumentalklang ihren Beitrag zum Konzert leisten. Für die teilnehmenden Vereine ist das Mitwirken das „Highlight“ im Jahresprogramm. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren das seit 1994 durchgeführte Benefizkonzert infolge der Corona-Pandemie nicht live stattfinden konnte, freut sich der Westbeverner Krink, dass er dieses Highlight des Jahres am dritten Adventssonntag wieder in der Pfarrkirche durchführen kann.

Da unmittelbar vor dem Konzert noch ungestört Vorbereitungen getroffen werden müssen (Aufbau oder Soundcheck), werden die Kirchentüren erst um 16.15 Uhr geöffnet. Damit wird dann erst der Einlass zum Konzert ermöglicht. Auch weist der Veranstalter darauf hin, dass sich die Besucher darauf einstellen müssen, dass die Kirche infolge der vom Bistum angeordneten Sparmaßnahmen nicht so warm wie gewohnt sein kann.

Alle in diesem Jahr beteiligten Vereine – Musikzug Westbevern-Dorf, Vadruper Fanfarenzug, eine Abordnung des Mac Leod Pipes and Drums, MGV Eintracht Westbevern-Vadrup, Shantychor Ostbevern und der extra für das Konzert ins Leben gerufene Projektchor „Hymn“ – haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv auf das Jahres-Highlight vorbereitet, neue Lieder und Stücke einstudiert und freuen sich auf zahlreichen Besuch.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Während der Veranstaltung wird um eine Spende gebeten. Die Kollekte kommt traditionell Hilfsbedürftigen in Westbevern zugute. Die Moderation liegt in den bewährten Händen von Werner Eicher, der diese Tätigkeit bereits seit dem Jahr 2015 ausübt. Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, im Lichterwald im Biergarten des Gasthofs zur Bever mit den Eindrücken von der Veranstaltung den Abend ausklingen lassen.