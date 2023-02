Ein Etat mit wenig Spielraum

Telgte

Sechs Stunden lang hat am Donnerstag der Finanzausschuss den städtischen Etat für das laufende Jahr beraten. Eine Vielzahl von Anträgen und Anregungen wurde diskutiert. Am Ende wurde dem Rat empfohlen, dem Zahlenwerk bei einer außerordentlichen Sitzung am 6. März zuzustimmen.

Von Andreas Große Hüttmann