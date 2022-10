Ein Fuchsmajor mehr als normalerweise

Gleich drei Fuchsmajore werden am Samstag (22. Oktober) im Pappelwald ermittelt. Denn dann findet als Höhepunkt des Herbstausrittes des Reitervereins Telgte das Fuchsschwanzgreifen statt.

Drei Fuchsmajore hat es bislang noch nicht gegeben. Mit dazu bei trägt der befreundete Reit- und Fahrverein Alverskirchen-Everswinkel, der seine Veranstaltung mit der Fuchsjagd des Reitervereins Telgte zusammenlegt hat. So werden zum Abschluss des reitsportlichen Tages der Fuchsmajor des RV Telgte als Nachfolger von Jan Leifeld, der Fuchsmajor des RuFV Alverskirchen-Everswinkel und der Fuchsmajor der Gäste ermittelt.

Über diese Neuheit informierte der erste Vorsitzende Andreas Leifeld seine Mitglieder bei einer Versammlung. Andreas Leifeld zog eine gemischte Jahresbilanz, weil coronabedingt zuletzt das Grünkohlessen und der Nikolausritt ausgefallen waren. Der Mairitt mit dem Abschluss auf dem Hof Große Bockhorn sei ein gelungenes Vereinsfest gewesen, betonte er. Jetzt freue man sich, mit zwei Vereinen diese Fuchsjagd durchführen zu können.

Jan-Bernd Heitkemper stellte das Programm vor: Eine Woche vor der Fuchsjagd werden auf der Strecke die Hindernisse zwischen Kiebitzpohl, Lauheide und Dorbaum aufgebaut. Zum Stelldichein treffen sich die Teilnehmenden am 22. Oktober bereits um 9.30 Uhr im Pappelwald. Eine halbe Stunde später startet die Gruppe. Über Hürden und kleine Pfade wird geritten, begleitet wird das Jagdfeld von Kutschen und Planwagen, um so Interessierten ohne Pferd die Möglichkeit zu geben, diesen Ausritt mitzuerleben.

Das Jagdgericht tagt in der Mittagszeit im Restaurant in Handorf beim Mittagessen. Danach geht der Herbstritt zurück durch die Bauerschaften links der Ems zum Finale um 15.30 Uhr im Pappelwald. Zum Reiterball treffen sich die Reitsportfreunde am Abend in der Gaststätte Büscher.