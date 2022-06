Mitglieder der Schützenbruderschaft St. Hubertus Vechtrup feiern ausgelassen

Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Vechtrup hat nach dreijähriger Pause einen neuen König. Bereits mit dem 282. Schuss beendete Thomas Tewes das Ringen um die Nachfolge von Christian Grachtrup. Gerne wären es auch seine Mitstreiter geworden: Tim Gerkmann, Thomas Klenner, Dirk Gertzen und Benedikt Uthmann. Sie nahmen es aber gelassen. Zwölf Anläufe habe er genommen, um auf den Königsthron zu steigen, verriet Thomas Tewes. Königin wurde seine Gemahlin San­dra.

In seinen Hofstaat berief er Matthias und Tina Engelmann, Thomas und Pia Kleiner, Tim und Miriam Gerkmann, Philipp Bussmann und Carina Terwort sowie Tobias und Kathrin Südholt. Zuvor hatte der Vorstand mit dem König besprochen, wer in den Hofstaat aufgenommen wird. Bei den Vechtrupern ist es nämlich Tradition, dass in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Vorstand der Hofstaat nominiert wird und die Vorgeschlagenen zuvor befragt werden.

Bei heißen Temperaturen um 35 Grad, vor allem jedoch bei bester Laune aller Beteiligten nach der Corona-Zwangspause, feierte die Schützenfamilie dieses Mal auf dem Hofgelände der Familie Plessner. Wegen der Hitze fand das Programm mehr im Schatten statt.

Gefeiert wurde bereits am Mittwochabend mit Fabian Bäumer als neuer Holzschuhkönig (Nachfolger von Sven Tidde) sowie mit der neuen Rosenkönigin Corinna Bäumer (Nachfolgerin von Kerstin Plessner). Nach der Proklamation durch den Vorsitzenden Andreas Pröbsting gab es im Festzelt den Ehrentanz.

Der Haupttag startete im Schwesterngarten der Klinik Maria Frieden mit einem Gottesdienst. Das Personal und die Patienten freuten sich danach über das Antreten aller Schützen und über den Fahnenschlag, bevor dann im Festzelt gefrühstückt wurde und die Männer gestärkt an die Vogelstange vorrückten.

Musikalisch begleitete der Musikzug Westbevern-Dorf die Schützen. In Nachmittagshitze gab es neben der Kinderbelustigung weitere Wettbewerbe. Kinderprinz wurde Jans Große Bockhorn. Die goldene Schützenschnur verdiente sich Bernd Uthmann mit 99 Ringen, und die grüne Schützenschnur geht an Florian Hagedorn.

Am Nachmittag fand die Königsproklamation statt. Dabei feierte Josef Schulze Zumkley als Oberst seine Premiere. Alle Schützen hörten auf sein Kommando. Er freute sich, dass es wieder ein Schützenfest geben könne und dass so viele bei der Vorbereitung und beim Aufbau mitgeholfen hätten.

Zusammen mit dem Vorsitzenden Andreas Pröbsting nahm er die Inthronisierung vor. „Ab in den Stall“ hieß es danach, und am Abend versammelte sich die Gemeinschaft im Festzelt, um unter den Klängen der Diana-Stern-Band aus Dortmund den Königsball mit dem Eröffnungstanz zu erleben. Oberst Josef Schulze Zumkley hatte zuvor den Wunsch geäußert, dass so viel getanzt werde, dass sich die Bretter biegen.