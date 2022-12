Ein ganz souveräner Ersatz auf ganzer Linie

Kurzfristig, mit nur einem Tag Vorlaufzeit, musste aufgrund der Erkrankung eines Musikers aus dem eigentlich geplanten Konzert des Trios „E.T.A“ im Bürgerhaus die Besetzung und damit auch das angekündigte Programm geändert werden. Dies berichtete Tobias Köhler, künstlerische Leiter des „Kultur-Freundeskreises Telgte“, dem trotz WM-Finale zahlreich erschienenen Publikum am Sonntagabend im Bürgerhaus.

Doch genauso souverän wie Köhler dies erläuterte, musizierten anschließend die drei jungen Musiker des „Trios Poème“, die eilig aus allen Teilen Deutschlands nach Telgte gereist waren, und sie bewiesen sehr hohe Qualitäten. Besonders das Zusammenspiel des Trios mit Violinistin Elissso Gogibedaschwili, Violoncellistin Cosima Federleicht und Pianist Gabriel Yeo überzeugte in dem anspruchsvollen klassisch-romantischen Programm auf ganzer Linie.

Zentrales Werk romantischer Kammermusik

Sorgfältig und hochmusikalisch reichten die drei die langen Melodiebögen in Robert Kahns romantischer „Serenade f-Moll, op. 73“ einander weiter, bis Violine und Cellostimme schließlich unisono verschmolzen − und nach einer kurzen Generalpause wieder zerfielen. Mit Felix Medelssohn Bartholdys „Klaviertrio Nr. 2, c-Moll, op.66“ folgte ein großes und zentrales Werk romantischer Kammermusik im ersten Konzertteil.

Das „Trio Poème“ durchmaß die vier facettenreichen Sätze mit enormen Ausdruck und Gestaltungskraft in allen Parametern − überreizte dabei aber nie. Im zweiten Konzertteil bescherten die Musiker Ludwig van Beethovens „Klaviertrio B-Dur, op. 97“ („Erzherzog Trio“). Die zahlreichen filigranen, zum Teil folkloristisch anmutenden Seitenstränge präsentierten sie in einem stilistisch ganz anderem, einem durch und durch klassischen Gewand stilsicher und mit höchster Präzision. Auch hier galt wieder: Höchste Musikantik ohne jede technische Flanke.

Mit dem „Frühling“ aus den „Vier Jahreszeiten“ aus der Feder des argentinischen Tangokönigs Astor Piazzolla bescherte das Trio „Poème“ eine Zugabe aus der musikalischen Welt des frischgebackenen Fußballweltmeisters. Wunderbar!

Auch beim kommenden Konzert des „Kultur-Freundeskreises Telgte“ muss umdisponiert werden. Anstatt des „Trio Volume3“, das sich aufgrund einer neuen Orchesterverpflichtung eines Musikers ins Ausland auflösen musste, konzertiert Pianist Gabriel Yeo am 8. Januar kommenden Jahres solo. Am Sonntagabend machte er in der „Trio Poème“-Besetzung sehr neugierig darauf.