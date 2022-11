Ein gekonnt völlig unsinniges Spektakel

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet in Telgte der Dadaismus neue Blüten treibt?

Schon 2013, als die ersten Hörstunden das Licht der Welt erblickten, gab es in der Telgter Kornbrennerei ein dadaistisches Spektakel. Zum besseren Verständnis: Dieser Ausdrucksstil wurde Anfang des vergangenen Jahrhunderts im Literatur-, Kunst- und Theaterbereich eingeführt und verstand sich als Protest gegen die damalige Gesellschaft. Mit der Verballhornung von Text und Musik durch diese Kunstform ohne Konzept und gegen alle bestehenden Konzepte wollten die damaligen Künstler vor allem provozieren und traditionelle Kunstverständnisse in Frage stellen.

Genau solcher Stilmittel des unsinnigen Sinns oder sinnigen Unsinns bedienten sich die drei Künstlerinnen und Künstler Annette Roth, Lena Carola und Michael B. Ludwig am vergangenen Mittwochabend. Alle drei sind keine Unbekannten in der Hörstunde und schon gar nicht in Telgte. Roth und Ludwig waren die Protagonisten in der besagten Veranstaltung 2013. In der jetzigen Hörstunde wechselten sich die drei auf unterhaltsame und gekonnte Weise rezitierend, singend, malend und musizierend ab, um den Titel des Abends unmissverständlich zu klären: Unsinn macht Sinn, heißt es in einer Mitteilung.

So mancher wunderte sich über die Darstellungen der Protagonisten, wenn Annette Roth von Vögeln schwärmte, die in schönster Harmonie auf ihren Schultern singen. Und während sie in einer manchmal gurrenden, manchmal fantasierten Sprache über Farben rezitierte, nutzte der Aktionskünstler Michael B. Ludwig diese Worte, um sie auf einer Leinwand in abstrakter Weise, etwa mit Puschelhandschuhen, in Szene zu setzen. War man gerade noch damit beschäftigt, die Sinnfrage hinter Gedichten von Kurt Schwitters oder Hugo Ball zu dechiffrieren, begann Lena Carola, zu leisen Gitarrenklängen singend neue traumartige Facetten, ins Spiel zu bringen.

So gestaltete sich der Abend zu einer Mischung aus Kunstperformance, Gedichtlesung und musikalischem Traumtheater. Schaute man sich im Publikum um, entdeckte man ständig ein Schmunzeln oder verschmitztes Grinsen. Und über allem schwebte stets die Frage: War das jetzt Unsinn oder habe ich nur den Sinn nicht verstanden?