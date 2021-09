„Ein großer Erfolg“

„Entdecke mit uns den Bauernhof“ ist nicht nur der Titel eines Buches, sondern spiegelt auch den „Tag der Landwirtschaft“ wider, der am letzten Augustsonntag auf 19 landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Betrieben in Telgte und Westbevern stattfand. Viele Familien nutzten dieses Angebot und erlebten so hautnah realistische Landwirtschaft. So wie in dem Buch, das jetzt Kinder im Rahmen einer Feierstunde auf dem Bauernhof Verenkotte überreicht bekamen, präsentierten sich auch die Bauernfamilien an ihrem Höfetag: Echtes Landleben wurde kindgerecht erklärt. Spannende Entdeckungstouren führten die Familien zu den unterschiedlich aufgestellten Bauernhöfen.

Als einen großen Erfolg bezeichnen die beteiligten landwirtschaftlichen Gruppen diesen Landwirtschaftstag. Auf dem Bauernhof der Familie Verenkotte ließen Hildegard Verenkotte und Bettina Schulze Zumkley zusammen mit Martin Wickensack und Johannes Hertleif den „Tag der Landwirtschaft“ Revue passieren. Eindrucksvoll hätten die Besucher das Leben auf dem Bauernhof erlebt. Sie hätten Einblicke nicht nur in die Produktion von Futter- und Nahrungsmitteln erhalten. Engagierte Landwirte seien mit den Besuchern ins Gespräch gekommen.

Es habe Führungen, Demonstrationen, Spaß, Unterhaltung und hier und dort auch Kostproben des jeweiligen Bauernhofes gegeben. So zeigten sich Bettina Schulze Zumkley und Hildegard Verenkotte sehr zufrieden mit dem Verlauf. Ihren Dank richteten sie an an die beteiligten landwirtschaftliche Betriebe. Sie würdigten dieses Zusammenspiel und dass alles so „großartig harmonisch“ abgelaufen sei.

Sehr abwechslungs- und erlebnisreich seien auch die Angebote gewesen. Für Familien mit Kindern gab es spannende Entdeckungen. Der ausgegebene Höfepass ermutigte Familien, viele unterschiedlich aufgestellte Bauernhöfe anzufahren. 80 Kinder seien es schließlich gewesen, die sich auf den besuchten Höfen einen Stempel geben ließen.

Die Höfepässe landeten anschließend bei den Organisatoren in der Lostrommel. Nachdem die 13 Sieger ermittelt waren, wurden sie mit ihren Eltern zur Preisverleihung auf den Hof Verenkotte eingeladen. Sie gewannen das Buch „Entdecke mit uns den Bauernhof“: Justus Brune, Henri Weiligmann, Adrian Heumann, Karl Buhne, Filip Schulze Johann, Sara Burlage, Emily Hartmann, Charlotta Kröger, Lotta Heckenkamp, Juli Häger, Julia Ljko, Marleen Berkenheide sowie Elli Neuhaus.

Die Landfrauen-Vorsitzende Hildegard Verenkotte und Johannes Hertleif, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Telgte-Westbevern, stellten für die nächsten Jahre eine Neuauflage des Höfetages in Aussicht.