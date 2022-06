„Ein Hoch auf diesen Jahrgang“

01 Schülerinnen und Schüler wurden am Mittwochnachmittag an der Sekundarschule an der Marienlinde feierlich verabschiedet. Das Motto der Absolventen lautete „License to live“, übersetzt etwa „Lizenz zum Leben“.

Entlassfeier der Sekundarschule an der Marienlinde

Der Elternchor überbrachte sein Lob an die Abschlussschüler musikalisch und voller Begeisterung: „Ein Hoch auf Euch“, sang der Chor, der sich still und heimlich unter der Gü

nter-Grass-Brücke auf seinen Auftritt vorbereitet hatte.

„Ein Hoch auf Euch“, das oder ähnliche Aussagen zogen sich wie ein roter Faden durch die Reden zur Verabschiedung der Entlassschüler an der Sekundarschule. Denn, in dieser Einschätzung waren sich alle einig, die Pandemie und ihre teilweise weitreichenden Auswirkungen auf den Schulalltag haben den Schülern eine Menge abverlangt – aber auch den Eltern und Lehrern.

„Das Leben ist nicht immer einfach, aber es hat eine Bedeutung“, gab Schulleiter Steffen Möller den Absolventen mit auf den Weg. In Anlehnung an neuere wissenschaftliche Untersuchungen betonte er, dass die Themen Gerechtigkeit, Vertrauen und Ökologie immer weiter an Bedeutung gewinnen würden. Doch, dessen war er sich sicher, die Schüler hätten das passende Rüstzeug vermittelt bekommen, um erfolgreich ins Leben starten zu können.

„ „Folgt auch Euren Herzen und lasst das Leben auf Euch zukommen.« “ Bürgermeister Wolfgang Pieper

„Folgt auch Euren Herzen und lasst das Leben auf Euch zukommen“, riet Bürgermeister Wolfgang Pieper. Denn die Schüler hätten in den vergangenen Jahren viel fürs Leben gelernt, auch wenn einem aus der Schülerperspektive das eine oder andere manchmal überflüssig vorkomme.

„Unsere Stufe wird unvergessen bleiben“, waren sich Naima El-Miloudi, Marlon Pötter, Maja Leißing und Tobias Fischer sicher. Im Namen der Absolventen erinnerten sie in kurzweiliger Form an die vergangenen Schuljahre – vom Pausenstaus bei einer Fast-Food-Kette in der Nähe bis zu hin zu unvergesslichen Schulstunden und -erlebnissen.

„Wir als Eltern und die Schule entlassen Euch nun in die Eigenverantwortung“, betonte Thimo Eckel, Vorsitzender des Fördervereins der Schule, bevor David Krebes als Vertreter der Pfarrgemeinde St. Marien die Anwesenden aufforderte, mit dem Smartphone das mitzuteilen, was zum Leben notwendig sei. „Liebe, Freunde und Familie“ landeten dabei als Begriffe klar auf den ersten drei Plätzen.

Besonderer Jahrgang – in mehrfacher Hinsicht

Dass der Abschlussjahrgang auch schulisch ein besonderer war, machte Helga Quante anhand von Ergebnissen und Zahlen sehr deutlich: 48 Schülerinnen und Schüler haben die Fachoberschulreife mit der Qualifikation für den Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht. Das sind 53 Prozent. Einen mittleren Schulabschluss haben 26 Absolventen erworben, 19 bekamen den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 überreicht. Als Jahrgangsbeste wurden Mara Sommer, Maja Leißing, Marlen Wewelkamp und Finn Tilbeck besonders ausgezeichnet.

Ein umfangreiches musikalisches Rahmenprogramm, von einem Eltern- und einem Lehrerchor bis zu Schülern, die sich einbrachten, bereicherte die Veranstaltung.