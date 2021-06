Ein letztes Zittern vor der Landung

Auch wenn das Ballonexperiment des Gymnasiums unter der Leitung von Lehrer Philip Austermann ein voller Erfolg war und die Kiste mit der Technik am Fallschirm wieder sicher zur Erde schwebte, Zittern war vor der Landung noch einmal angesagt.

„Die zuvor berechnete Flugroute wendete sich während des Fluges in Richtung Holland, sodass wir befürchteten, er würde über die Grenze fliegen. Diese Sorge war – zum Glück – unbegründet“, schreiben Nina Christine Holwitt und Josephine Bäumer vom Presseteam des Projekts.

Dem Team gelang es nach fast drei Stunden Flugzeit und dem Platzen des Ballons in großer Höhe, die Experimente- und Technikbox in der Nähe von Lehe an der Ems zu bergen. Während des Fluges erreichte der Wetterball die fast unglaubliche Höhe von 39,4 Kilometer und zwischendurch eine Höchstgeschwindigkeit von rund 125 Kilometern in der Stunde.

Ausgewertet sind mittlerweile nicht nur die Fluginformationen, die mit Hilfe eines GPS-Systems genau festgehalten wurden, sondern auch die Experimente. Wie bereits berichtet, befanden sich an Bord der Sonde drei Flüssigkeiten (Wasser, Salzwasser und Frostschutzmittel) sowie ein Schokokuss, um zu beobachten, wie sich diese Proben in der Stratosphäre unter Einfluss des Luftdrucks, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur verhalten.

Besonders interessant fanden die Schüler dabei das Verhalten des Schokokusses: „Aufgrund des niedrigen Luftdrucks wurde er in rund fünf Kilometer Höhe regelrecht aufgeblasen und fiel dabei aus der Form. Er erreichte seine größte Ausdehnung in 20 Kilometern Höhe“, schreibt das Presseteam. Danach platzte er dann, und nur noch die Reste schwebten im Behälter zu Boden.

Übrigens: Das Wasser gefror bei dem Experiment in 8000 Meter Höhe, das Salzwasser in 12 000 Meter Höhe, und das Frostschutzmittel erst nach 75 Minuten, der Ballon hatte zu diesem Zeitpunkt eine Höhe von rund 25 Kilometern erreicht und die Außentemperatur betrug minus 40 Grad.