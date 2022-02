Ein musikalischer Seelenritt auf dem Jakobsweg

„Auszeit! – Ein musikalischer Seelenritt“ heißt die CD, die seit kurzer Zeit am Markt ist und an der der Telgter Schauspieler Ansgar Schäfer mitgewirkt hat.

Künstler haben es in Zeiten der Pandemie nicht leicht. Da auch dem aus Telgte stammenden Schauspieler Ansgar Schäfer in den vergangenen Monaten das eine oder andere Engagement weggebrochen ist, hat der Künstler, der immer wieder auch bei Musicals auf der Bühne steht, nach Alternativen gesucht. Herausgekommen ist dabei eine absolut coronakonforme Produktion. „Auszeit! – Ein musikalischer Seelenritt“ heißt die CD, die seit kurzer Zeit am Markt ist.

Es handelt sich dabei um ein szenisches Konzert, das sechs Personen auf den Jakobsweg schickt. Die Beweggründe der Protagonisten sind stark unterschiedlich und doch haben die Pilger eines gemeinsam: Sie befinden sich auf der Suche. Doch lange Märsche und schwere Rucksäcke zehren mächtig an ihren Nerven und erschweren die Suche nach Erkenntnis.

Begleitet werden sie auf ihrem Weg von einem Chor, der die metaphysische Figur des Jakob, des Ur-Pilgers, darstellt. „Der Chor als Jakob ist das personifizierte Gewissen der Wanderer. Er legt ihre Eitelkeiten und Schwächen offen zutage. Er spornt sie aber auch an und lässt sie vom Erreichen des Ziels träumen“, berichte der Telgter von der Idee. Im Mittelpunkt des Ganzen stehe dabei die Frage: Schaffen sie den Weg, oder schafft er sie?

Über eine Crowdfunding Plattform haben die Initiatoren Walter Kiesbauer (Komponist), Ansgar Schäfer (Produzent und Sänger) und Ottmar Breitenhuber als beteiligter Pfarrer Unterstützer gesucht und schließlich auch gefunden, die jeweils einen kleinen Zuschuss gaben. Knapp 100 Personen unterstützten das Projekt. Dafür wiederum winkt ihnen ein Gegenwert wie zum Beispiel die handsignierte CDs, Auszeit-T-shirts, Tassen und anderes.

Auch in Telgte gibt es eine Verkaufsstelle: In der Töpferei Schäfer sind die CDs unter anderem zu erhalten.