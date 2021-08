Ein Paradies für Biker

Was wünschen sich Kinder und Jugendliche in Sachen Freizeitgestaltung für Telgte? Genau dieser Frage war der Stadtelternrat nachgegangen und hatte 680 junge Menschen befragt. Deutlich wurde dabei der Wunsch nach Outdoor-Anlagen. Am Samstag ging dieser Wunsch nun ganz offiziell in Erfüllung. In der Nähe der Tennisanlage an der Einener Straße wurde eine Dirtbike-Anlage in Betrieb genommen.

Rund 120 Biker hatten sich im Vorfeld angemeldet, tatsächlich fanden sich wohl über 200 von ihnen zur Eröffnungsfeier ein. Ihnen stehen von nun an drei verschiedene Kurse zur Verfügung, die sowohl Anfängern die Nutzung der 35 000 Euro teuren Anlage ermöglichen, als auch Profis Freude bereiten dürften.

Die Vorfreude war groß: Bereits eine Stunde vor der offiziellen Inbetriebnahme gaben die Verantwortlichen die Anlage für erste Probefahrten frei. „Das ist eure Strecke“, begrüßte Bürgermeister Wolfgang Pieper die Besucher später. Er appellierte an die Fahrer, auf Schutzausrüstung und intakte Räder zu achten. „Traut euch nur das zu, was ihr auch könnt.“ Zudem bat er die Biker, Rücksicht zu nehmen und sich gegenseitig zu helfen. Ohnehin setzen die Verantwortlichen der Stadt und des Stadtelternrats auf Eigenverantwortung. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich weitgehend in Eigenregie um die Anlage kümmern, um sie optimal nutzen und genießen zu können. Eine schlechte Strecke bedeute weniger Spaß. „Die Kids müssen ein Gefühl dafür entwickeln“, so Pieper im Gespräch mit den WN. „Im Herbst wird Laub auf die Strecke fallen. Da müssen sie dann selbst zu Besen und Schaufel greifen.“ Die nötigen Arbeitsutensilien werden direkt neben der Anlage in einem Pferdeanhänger aufbewahrt. Bereits im Vorfeld der Einweihungsfeierlichkeiten hatten sich einige Kinder und Jugendliche an der Streckenpräparierung beteiligt.

„Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass wir hier in Telgte sowas Schönes bauen durften“, war Alex Reinke sichtlich angetan. Und Reinke ist wahrlich vom Fach: Der einstige BMX-Profi wirkte bei der Gestaltung der Anlage mit und hob die zügige und unkomplizierte Realisierung des Projekts hervor. „Habt Respekt untereinander, heißt alle willkommen. Ihr habt hier eine wunderbare Location. Ich komme gerne auch mal zum Fahren vorbei.“

Auch Katja Behrendt, Vorstandsmitglied im Stadtelternrat, freute sich über den vielversprechenden Auftakt. "Wir freuen uns, dass so viele Leute gekommen sind. Diese Anlage ist entstanden, weil sich viele Menschen dafür eingesetzt haben."

Nach dem symbolischen Durchschneiden des Flatterbands weihte der stellvertretende Bürgermeister Gerrit Domenghino den Parcours mit einer ersten Fahrt ein, ehe die Dirtbiker das Kommando übernahmen.