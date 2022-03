Ein schlagkräftiges Team

Einen Generationswechsel gab es auf dem Parteitag der Telgter FDP. Markus Tertilte, der zwölf Jahre lang dem FDP-Vorstand angehörte und vier Jahre lang erster Vorsitzender war, gab den Führungsstab an seinen Vorgänger zurück: Dr. Oliver Niedostadek (47). Der FDP-Ratsherr war bereits von 2012 bis 2018 FDP-Vorsitzender. Mit der Wahl des neuen FDP-Chefs verbunden ist auch die Verjüngungskur des Vorstandes. Damit trägt die Partei dem Zuwachs von Mitgliedern unter 30 Jahren Rechnung. In seinem Rechenschaftsbericht zeigte sich Markus Tertilte erfreut darüber, dass immer mehr junge Leute der FDP beitreten. Freiheit und Selbstbestimmung seien Themen, die bei jungen Menschen Gehör finden. Diese jüngeren Mitglieder wolle man aktiv in die Fraktions- und Parteiarbeit einbinden. Bei der Zusammensetzung des Vorstandes spiegelt sich dieses bereits wider. Gewählt wurden: Dr. Oliver Niedostadek als erster Vorsitzender, Johannes Eickholt als stellvertretender Vorsitzender, Tobias Kipp als zweiter stellvertretender Vorsitzender, Philipp Horstmann (Schatzmeister) sowie als Beisitzer Dr. Hartmut Pfeiffer, Alfred Edelhoff, Marco Eißing, Elena Harbring und Nico Thormann. Als seine ersten Aufgaben nannte Dr. Oliver Niedostadek die Parteiarbeit zu stärken, junge Mitglieder zu integrieren, im Rat mit einer starken Stimme vertreten zu sein, sowie die Landtagswahlen am 15. Mai 2022 und die Kommunalwahlen 2025 vorzubereiten.

Martin Diekhoff leitete Vorstandswahlen

Der FDP-Landtagsabgeordnete Martin Diekhoff (Drensteinfurt) leitete die Vorstandswahlen. Er war kurzfristig für den an Corona erkrankten FDP-Landtagskandidaten Ron Schindler eingesprungen. Markus Diekhoff berichtete unter anderem von seiner Arbeit in der Landtagsfraktion als Sprecher für Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz und Jagd und als Vorsitzender der Enquete-Kommission „Gesundes Essen. Gesunde Umwelt. Gesunde Betriebe“. Er sprach Themen wie den Glasfaserausbau ebenso an wie die Kommunalfinanzen.

Der Rechenschaftsbericht von Markus Tertilte ließ die politische Arbeit der vergangenen zwei Jahre Revue passieren. „Die Kommunalwahl 2020 hat uns das vierte Ratsmandat wiedergebracht. Dennoch kann uns der ‚Linksruck‘ in der Kommunalpolitik nicht glücklich stimmen. Grün und Rot bestimmen heute entscheidend den Kurs. Eine schwache CDU, die im Schatten ihrer selbst steht, ist für Telgte und die bürgerliche Mitte kein gutes Zukunftssignal, so dass richtungsweisende Entscheidungen von uns nur selten beeinflusst werden können.“

Als Höhepunkt des vergangenen Jahres bezeichnete Tertilte das Sommerfest zur Bundestagswahl, das die FDP Telgte zusammen mit der Kreistagsfraktion veranstaltete. Im Bundestagswahlkampf hatte die Partei mit Hennig Höne (MdL), Karlheinz Busen (MdB), Markus Diekhoff (MdL) und Christof Rasche (MdL) Gastredner, die den FDP-Bundestagskandidaten Dr. Oliver Niedostadek tatkräftig unterstützten. Markus Tertilte: „Die Bundestagswahl hat uns hoffen lassen, dass wir mit unserem engagierten Wahlkampf einen Telgter in den Bundestag bekommen. Leider wurde das Ziel knapp verfehlt, da das Wahlergebnis in NRW hinter dem Bundestrend lag.“

Markus Tertilte sieht seine Partei in Telgte auf einem guten Weg: „Wir haben in den vergangenen vier Jahren im Vorstand die Arbeit auf viele Schultern gelastet und waren trotz Corona ein schlagkräftiges Team.“