„Ein sehr dringender Fall“

Im Rahmen des Masterplans sollen verschiedene Orte für eine öffentliche Toilette in den Blick genommen werden. Die CDU fordert dringend, notfalls auch als Übergangslösung, eine am Busparkplatz in der Planwiese.

Bislang die einzige öffentliche Toilette in Telgte, das WC am Knickenbergplatz. Doch das soll sich nach Möglichkeit ändern.

Seit Jahren ist es ein immer wiederkehrendes Thema, die fehlende öffentliche Toilette im Bereich des Busparkplatzes in der Planwiese. Christoph Boge, Vorsitzender der CDU-Fraktion, sprach von einem „sehr dringenden Fall“ und regte in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses an, sich noch vor dem Bau des neuen Hauses der Musik Gedanken um eine Übergangslösung zu machen. Denn auch wenn in dem Neubau eine öffentliche WC-Anlage geschaffen werden soll, bis zur Realisierung werde noch einiges Wasser die Ems herunterfließen.

Das sah Bürgermeister Wolfgang Pieper sehr ähnlich, betonte aber, dass ein Dixi-Klo oder etwas ähnliches an dieser Stelle für ihn keine wirkliche Lösung darstelle. Die Schwierigkeit auch beim Aufbau eines Provisoriums sei es, einen geeigneten Platz in städtischem Besitz mit einem Anschluss an das öffentliche Kanalnetz zu finden. Zudem warnte er davor, dass eine solche Interimslösung mit recht hohen Kosten verbunden sein könnte.

Er verwies in diesem Zusammenhang auf dem Masterplan Innenstadt, in dessen Verlauf verschiedene Orte für solche „stillen Örtchen“ in den Blick genommen und auf eine Realisierung geprüft würden. „Wir sind diesbezüglich am Ball“, sagte er.

Dass das Problem dringend ist, unterstrich Boge am Schluss noch einmal deutlich. Seiner Kenntnis nach würden immer wieder Personen rund um die Planwiese hinter Sträuchern und Bäumen ihrem dringenden Bedürfnis nachkommen. Das zeige einerseits die Not, andererseits sei das unzumutbar.