Ein Spendeneuro für den Naturspielplatz

Den „1000. Euro“ konnte jetzt Augenoptikermeister Roland Ilbk an die Initiative „Naturnah – unser Garten in Telgte“ überreichen. Schon seit Jahren wird in seinem Augenoptik-Geschäft für der sonst normalen kostenlosen Service des Augenoptikers für das Richten der Brille die Option gegeben einen Euro zu spenden. Jetzt ist eine stolze Summe zusammengekommen, die in das Projekt „Naturspielplatz“ fließen kann.

Roland Hilbk freut sich im Rahmen seiner Sammelaktion, den „1000. Euro“ und eine neue Schubkarre an Renate Winter und Pia Loy (in der Schubkarre), die erste Vorsitzende des Vereins „Naturnah – unser Garten in Telgte“ überreichen zu dürfen.

Manchmal können kleine Spenden Großes bewirken: Seit einigen Jahren zahlen die Kunden bei „Hilbk & Blome Augenoptik“ in der Münsterstraße freiwillig einen Euro, um sich die Brille richten zu lassen. „Ein sonst eher kostenloser Service bei jedem Optiker“, merkt der Optiker in einer Pressenotiz an. Doch hinter dieser Euro-Service-Spende steckt etwas Besonderes: So hatte Inhaber Roland Hilbk die Idee, die Initiative „Naturnah – unser Garten in Telgte“ mit der Einführung des Spendeneuro für das Brillerichten zu unterstützen. Ein Erfolgsprojekt: Jetzt konnte der „1000. Euro“ dank seiner Kunden an den Verein weitergegeben werden, der an der Beethovenstraße Telgtes ersten Naturspielplatz baut. Anlass genug für Augenoptikermeister Roland Hilbk, dem Verein eine Freude zu machen und den Mitgliedern einen Wunsch zu erfüllen.

Eine Schubkarre gewünscht

Renate Winter, die fleißigste Gärtnerin des Vereins und „Chefin an der Schüppe“, musste nicht lange überlegen und hat sich eine neue Schubkarre gewünscht. Das fanden Roland Hilbk und die erste Vereinsvorsitzende Pia Loy originell. 1000 Euro-Stücke sind mit der Zeit auch sehr schwer, da kommt eine Schubkarre genau richtig.

Jetzt haben Renate Winter und Pia Loy das Augenoptikgeschäft an der Münsterstraße besucht, und Roland Hilbk freute sich, den „1000. Euro“ und die neue Schubkarre an den Verein „Naturnah“ übergeben zu dürfen, damit alles seinen Nutzen findet.