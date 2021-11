Ein stimmiger Crossover der Stile

Ungewöhnliche Klangwelten sind beim Münsterland Festival ja fast schon normal. Alle zwei Jahre präsentiert dieses Festival unter der künstlerischen Leitung von Christine Sörries Musik und Kunst aus Europa, diesmal wurde Österreich als Gastland ausgewählt.

Dabei werden immer besondere Veranstaltungsorte ausgewählt, geht es doch nicht um die oftmals für Festivals ausgesuchten „großen Hallen“. In die Reihe der historischen Wasserschlösser, kleinen Theater und ehemaligen Industriebrachen passte das Telgter Museum Religio mit seiner ganz besonderen Atmosphäre natürlich bestens.

Wie dann der Posaunist und Akkordeonist Alois Eberl vom Duo „Sinfonia de Carnaval“ bei seiner Begrüßung betonte, war er von der fast mystischen Ausstrahlung dieses Ortes stark beeindruckt. Sie inspiriere und vertiefe die mystischen Elemente der klangmalerischen Musik, die er am Samstag mit seiner Partnerin Anna Lang am Violoncello präsentierte. Über die Resonanz auf dieses außergewöhnliche Musikerlebnis brauchten sich die Veranstalter wohl keine Sorgen machen, einen freien Platz suchte man an diesem Abend vergebens.

Stilistisch nicht festzulegen

Neugierig waren die Zuhörer auf die Musik des Duos, schließlich ist die Instrumentenkombination recht ungewöhnlich und bietet einen Klangfarbenreichtum der besonderen Art. Das Duo „Sinfonia de Carnaval“ hatte instrumentellen Art-Pop versprochen, der keine Grenzen kennt und durch Elemente aus Jazz und elektronischen Sound bereichert ist.

Stilistisch lässt sich das Duo nicht einengen, präsentierte mit seiner exquisiten Spielweise in einem bis ins kleinste Detail stimmigen Crossover der Stile. Bei der „African Suite“ wurde das begeisterte Publikum mitgenommen auf eine Reise zu einem anderen Kontinent, erklang in den Tanzsätzen gleichsam Weltmusik mit traditionellen europäischen Elementen. Dies als reinen Jazz zu bezeichnen, würde der Musik von Anna Lang und Alois Eberl sicherlich nicht gerecht werden, das war schon eine kompositorische Meisterleistung.

Danach ging es dann auch in mystische Märchenwelten. Mit „Wächter des Drachens“ und mehreren Sätzen „Sweeping Dragon“ präsentierten sie klangmalerische Erzählkunst auf ganz hohem Niveau. Hier konnten sie ihre spieltechnische Versiertheit und Virtuosität bestens einbringen, allerdings machten sie dies immer im Dienste des musikalischen Ausdrucks.

Ganz ruhige Momente

Mit großem dynamischen Spektrum und ausgesuchten Effekten bereicherten sie diese Reise in die imaginären Welten. Wenn man mit ihnen über den „Bazar“ schlenderte, hörte man fast das Stimmengewirr beim Feilschen um die besten Waren. Aber auch für ganz ruhige Momente war bei diesem Konzert genügend Raum.

Selten hat man eine so zu Herzen gehende Melodieführung und emotionale Tiefe erlebt wie beim „Air From You“. Mit humoristischen Prisen würzten sie „Der Mond kommt auch Eiswürfel essen“, und mit diesem sympathischen Duo wurde selbst ein „Running in Hide Park“ zu einem Erlebnis. Mit Posaune, Violoncello, Gesang und Akkordeon eröffnete das Duo dem Publikum einen direkten Zugang zu ihrer eigenen Gefühls- und Vorstellungswelt.