„Ein Stück Normalität bei schönstem Wetter“ in der Altstadt

Am Wochenende lebte Telgte so richtig auf: Wie in „Vor-Corona-Zeiten“ präsentierte sich die Altstadt am verkaufsoffenen Sonntag. „Ein Stück Normalität bei schönstem Wetter“, freuten sich auch Hanse-Geschäftsführer Norbert Woestmeyer und Seiling-Gastwirt Krishna Thapa, die am Sonntagnachmittag auf dem Marktplatz standen, bei einer Tasse Kaffee die Sonnenstrahlen genossen und sich über den guten Besuch freuten. Die Sonne strahlte mit voller Kraft. Der verkaufsoffene Sonntag, die wieder geöffneten Eisdielen, eine Kunstausstellung im Kornbrennereimuseum und das Rahmenprogramm auf dem Marktplatz mit Ballonfigurenzauberei sowie Malen und Basteln von Lichtobjekten und Laternen in einem extra aufgebauten Zelt sorgten für ein buntes Bild und beste Stimmung. Die Telgter und viele Gäste aus der Region sehnten sich offensichtlich nach Lockerungen von Corona-Maßnahmen und nutzten auch die abendlichen Angebote von geführten Rundgängen durch die Altstadt und begaben sich so auf „Telgter Lichtspurensuche“. Das Projekt „Telgter Lichtspuren“ wird nach Information der Hanse um einen Tag verlängert. Es endet nun am kommenden Sonntag (20. Februar).