Ein Tänzchen unter der Maibaumkrone

Unter dem Maibaum auf dem Marktplatz wurde in den Mai getanzt.

Sie gehören zum beliebten Brauchtum: der Maibaum und der Tanz darunter. Der Marktplatz bietet hierfür die Bühne. Einladende Musik begeisterte zu später Stunde so manchen Traditionsbewussten, dort unter der Maibaumkrone sein Tanzbein zu schwingen.

Ermöglicht hat dieses die KG Schwarz Gold. Sie hatte bereits einige Tage zuvor den Maibaum aufgestellt. Heitere Stimmung herrschte, als dort am Samstagabend der mit bunten Bändern geschmückte Maibaum der KG Schwarz-Gold offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde: „Wir wollen den Frühling begrüßen“, eröffnete Präsident Dr. Harald Jung launisch den sonnigen „Tanz in den Mai“. In seiner „Marktplatz-Interviewrunde“ gaben sich auch Gäste aus Amsterdam zu erkennen.

Einer der beiden in 11,11 Meter Höhe angebrachten Kränze erinnert auch an den Ukrainekrieg und das damit verbundene grausame Sterben von Menschen und das Zerstören von Städten und Dörfern.

„Für die in unsere polnischen Partnerstadt Polanica geflüchteten Ukrainer werden wir die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf spenden“, so Dr. Harald Jung. „Corona hat uns alle lang genug in Atem gehalten, lasst uns jetzt feiern und den Abend unter dem Maibaum genießen.“