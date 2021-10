Ein weiterer großer Schritt in Sachen Restaurierung

Gleich in doppelter Hinsicht zufrieden konnten die Mitglieder des Vereins „Alter Kreuzweg“ sein. Denn bei der Jahreshauptversammlung konnte das Team um den Vorsitzenden Josef Everwin nicht nur von einem guten Besucherzuspruch berichten, sondern auch davon, dass zeitnah die Restaurierung der sechsten und achten Station in Angriff genommen wird.

Das Projekt, das rund 11 000 Euro kosten wird und bei dem der Verein wieder eng mit der Stadt und den LWL-Denkmalschützern zusammenarbeitet, wird dabei zu einem Drittel aus Eigenmitteln des Vereins bezuschusst. Denn, auch das wurde bei der Versammlung im Pfarrheim St. Johannes ganz deutlich, dem Verein ist es erneut gelungen, etliche Spenden zu generieren, die beispielsweise für die Bezuschussung einer solchen Maßnahme unabdingbar sind. Zudem lobte Kassierer Josef Kosmann die Unterstützung der Stadt bei verschiedenen Maßnahmen sowie die gute Zusammenarbeit.

Dass der alte Kreuzweg längs der Einener Straße gut von Besuchern angenommen wird, belegen andere Zahlen. Für das Gebetsheft, das der Verein selbst erstellt hat, musste bereits die dritte Auflage in Auftrag gegeben werden, und ein Renner ist auch das Heft mit dem Titel „Alter Kreuzweg in Telgte“, das vor Jahren erstmals herausgegeben wurden. Aktuell wird bereits die fünfte Auflage gedruckt, alle anderen sind vergriffen. Auch wenn die Zufriedenheit bei der Mitgliederversammlung groß war, eines macht den Mitgliedern aber durchaus Sorgen. In den vergangenen Wochen entdeckten sie mehrfach Reifenspuren von großen Fahrzeugen, die den Weg zwischen der neunten und zwölften Station als „Abkürzung“ benutzen. Zudem wurden dort bereits mehrfach von Betern und Spaziergängern Geländewagen gesehen, die dieses Wegstück nutzen. Der Vorstand setzt auf den „gesunden Menschenverstand“ dieser Personen und hofft darauf, dass das zukünftig unterbleibt.