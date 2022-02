Ein Zeichen der Hoffnung

Pastoralreferent Richard Schu-Schätter hatte das Friedensgebet inhaltlich vorbereitet, an dem am frühen Sonntagabend rund 250 Telgter teilnahmen. Auch an anderer Stelle wurden Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt, unter anderem beleuchtete Dr. Henning Thoholte die Fenster seines Hauses entsprechend.

Ein Zeichen des Friedens und der Hoffnung setzten am frühen Sonntagabend rund 250 Telgterinnen und Telgter bei einem Friedensgebet auf dem Kirchplatz.

Die Kirchengemeinde St. Marien hatte dazu eingeladen, und Pastoralreferent Richard Schu-Schätter hatte die inhaltliche Vorbereitung übernommen. Für die musikalische Gestaltung sorgen Kantor Michael Schmitt-Prinz und David Krebes.

Schu-Schätter betonte in einer kurzen Ansprache, dass Krieg niemals das letzte Mittel sei und sein dürfe. „Der Weg der Liebe wird am Ende siegen“, zeigte er sich zuversichtlich. Er bezeichnete das Friedensgebet als ein wichtiges Zeichen der Hoffnung und der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. „Wir stehen hier an ihrer Seite“, sagte er.

Die Anwesenden entzündeten Kerzen und beteten: „Als Menschen an dem Ort, an dem die Friedensreiter vor fast 400 Jahren die Ems überquert haben, bitten wir Gott auch heute um Boten des Friedens, denen kein Weg zu weit und zu beschwerlich ist.“

Nach der kurzen Andacht stellten etliche der Anwesenden ihre Kerzen in dem Häuschen auf dem Kirchplatz auf, um auch so ein Zeichen zu setzen. Zudem ermunterte der Pastoralreferent die Anwesenden, auch zu Hause für die Menschen im Kriegsgebiet zu beten sowie andere zu ermutigen, dieses ebenfalls zu tun.

Solidarisch mit der Ukraine zeigten sich auch andere Telgter auf verschiedene Art und Weise. Dr. Henning Thoholte und seine Familie beispielsweise beleuchteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Fenster ihres Hauses am Lappenbrink in den Farben der ukrainischen Flagge, blau und gelb. „Das ist unser kleiner Beitrag, uns mit der Ukraine solidarisch zu erklären“, sagte der Mediziner. Er will damit zugleich andere ermutigen, ähnliche Zeichen zu setzen.