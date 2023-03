Einblick, Rückblick und Ausblick

Ein Rückblick auf die Wallfahrtszeit, ein Ausblick auf Planungen und Ideen für die Zukunft sowie ein Blick über den eigenen Tellerrand in Richtung Indien: Alles das stand am Freitagabend bei der Mitgliederversammlung der Wallfahrtsgilde im Mittelpunkt. Das Interesse daran war groß: Rund drei Dutzend Mitglieder kamen, kurzfristig mussten sogar Stühle nachgerückt werden.

Beim Blick in den Rückspiegel sprach der Vorsitzende Hans-Joachim Kohl von einer „Rückkehr zur Normalität“. Nach der Pandemie sei die Wallfahrtssaison 2022 wieder weitgehend normal verlaufen, insgesamt 21 Gruppen begrüßt worden.

Rückkehr zur Normalität

Einen kräftigen Griff in die Kasse erforderte der Kauf neuer Fähnchen, die bei den Wallfahrten und Prozessionen jeweils die Straßenränder schmücken. Nachdem die alten in die Jahre gekommen und längst an Farbe und Substanz verloren hatten, wurden 250 neue Fähnchen angeschafft. Zudem ist Christian Westphälinger derzeit dabei, die Internetseite der Gilde neu aufzubauen. Er stellte einen ersten Entwurf vor.

„Weiter gehen“ war danach ein Vortrag von Pilgerseelsorger Richard Schu-Schätter überschrieben, der seit einem Jahr als Pastoralreferent für dieses Thema zuständig ist. Er sprach davon, dass die Wallfahrten zwar kleiner würden, sich zeitgleich nach seiner Einschätzung die Zahl der Einzelpilger aber erhöht habe. Wobei, auch das machte er deutlich, die Grenzen zwischen Pilger, Tourist und Flaneur nicht immer klar zu ziehen seien. Denn oft würde das eine Thema mit dem anderen verbunden, der Tag also in mehrfacher Hinsicht genutzt.

Neue Fähnchen

Verschiedene Ideen will der Pilgerseelsorger in den nächsten Monaten umsetzen. Dazu gehört die Gründung eines Pilgerhaus-Teams für seine Arbeit im Christoph-Bernsmeyer-Haus genauso wie ein Newsletter für interessierte Gruppen und Einzelpersonen sowie die digitale Aufbereitung der verschiedenen etablierten Pilgerwege nach Telgte.

Einen besonderen Fokus will Schu-Schätter auf das Thema Fahrradwallfahrten legen, denn angesichts seiner geografischen Struktur sei die Emsstadt dafür besonders geeignet. Die digitalen Pilgerwege sollen dazu beispielsweise in gängige Fahrrad-Navigations-Apps eingepflegt und mit Erläuterungen versehen werden, zudem ist für das kommende Jahr eine große Fahrrad-Sternwallfahrt geplant.

Vor allem bunt sind die Wallfahrten und Prozessionen in der Heimat von Pater Ephrem, das wurde bei seinem Vortrag deutlich. Der indische Priester, der seit einigen Jahren in der Pfarrgemeinde tätig ist, stellte anhand von Fotos das Glaubensleben in seiner Heimat Kerala, ganz im Süden des Subkontinentes, vor. „Einfacher und spontaner“ ist dort das Gemeindeleben, zudem die Zahl der Gläubigen, die zur Kirche kommen, um ein Vielfaches größer als in der Emsstadt. Da es in Indien keinen Priestermangel gibt, bilden 300 bis 700 Familien eine Gemeinde. Und der Trend geht zu immer kleineren Gemeinden.

Ihren ersten Großeinsatz haben die Mitglieder der Wallfahrtsgilde übrigens am 29. April, wenn Bischof Dr. Felix Genn die Wallfahrtszeit 2023 eröffnen wird.