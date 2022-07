Einblicke ins „Blaufärberhaus Memmesheimer“

Freude und Trauer liegen oft dicht beieinander: Das ist derzeit auch beim Heimatverein der Fall. Denn die Freude darüber ist groß, dass mit einem Wochenende der offenen Tür (30. und 31. Juli) das Blaufärberhaus an der Münsterstraße interessierten Mitgliedern erstmals öffentlich vorgestellt werden kann.

Andererseits gibt es auch eine traurige Nachricht: Dr. Paul Arthur Memmesheimer ist verstorben. Sein Vermächtnis ist für den Heimatverein von immenser Bedeutung handelt es sich doch um besagtes Gebäude. Memmesheimer hat das Haus aus dem Jahr 1672 als Denkmal erhalten und der Stiftung „Kleines Bürgerhaus“ vermacht.

„Zu seinem Gedenken und weil im 19. Jahrhundert in dem Haus ein Blaufärber gearbeitet hat, trägt das Haus ab sofort den Namen ‚Blaufärberhaus Memmesheimer‘“, schreibt der Heimatverein. Für die Vereinsverantwortlichen ist das Gebäude ein großes Geschenk und eröffne dem Heimatverein enorme Chancen für die Zukunft. Über die Nutzung wurde, wie bereits berichtet, mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Stadt vor wenigen Monaten ein Vertrag geschlossen.

Die Intention dabei: Der Heimatverein wird das Haus bei Veranstaltungen mit Leben füllen und dort auch seine Geschäftsstelle einrichten. Aktuell trifft sich hier jede Woche bereits die Plattdeutsche Theatergruppe.

Bei besagtem Wochenende der offenen Tür möchte der Vorstand des Heimatvereins allen Mitgliedern das „Blaufärberhaus Memmesheimer“ vorstellen. „Wir wollen die Geschichte des Hauses bei Führungen erläutern und mit den Anwesenden über das Nutzungskonzept diskutieren“, sagt Heimatvereinsschriftführer Dr. Thomas Ostendorf. Dazu ist das Gebäude am 30. und 31. Juli jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. „Wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen haben wir uns für diese Form der zeitlich ausgedehnten vereinsinternen Eröffnung entschieden, betont der Vorstand in einem Brief an die Mitglieder. Die offizielle Eröffnung des „Blaufärberhauses Memmesheimer“ wird mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Stiftung Kleines Bürgerhaus und der Stadt am 7. August erfolgen.