Eine Bekannte ist zurück am Taktstock

So ganz weg war sie nie, nun ist sie zurück: Galina Falk leitete wieder den Frauenchor der KFD Westbevern und trat damit die Nachfolge von Susanne Schellong an.

Galina Falk, hier ein Foto bei ihren Engagement als Chorleiterin des Frauenchores der KFD Westbevern aus dem Jahr 2018, ist wieder zurück und trat am Donnerstagabend mit der ersten Probe die Nachfolge von Susanne Schellong an.

„Ich war dann mal weg, bin nun aber wieder hier!“ Das trifft auf Galina Falk zu. Am Donnerstagabend leitete sie wieder den Frauenchor der KFD Westbevern und trat damit die Nachfolge von Susanne Schellong an. „Die Freude war auf beiden Seiten groß. Wir haben auch gleich ein paar Lieder gesungen, die wir unter Galina bei ihren ersten Engagement einstudiert haben“, sagte Margret Meier, Vorsitzende des Frauenchores der KFD.

Der Chor sei natürlich sehr froh darüber, dass sich Galina Falk spontan bereiterklärt habe, wieder einzusteigen, nachdem Susanne Schellong aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand, so die Vorsitzende. Susanne Schellong leitete von Mai 2019 über zwei Jahre den Frauenchor, bis die Corona-Pandemie die Proben und Auftritte stoppte. Auch unter ihr gelang den Chorsängerinnen eine gesangliche Fortentwicklung.

Kontakt blieb bestehen

Dass der Kontakt von Galina Falk zu einer Sängerin auch nach ihrem ersten Engagement als Chorleitern von Januar 2018 bis Mitte 2019 geblieben ist, kam dem Chor sicherlich auch zugute bei seiner Suche nach einer neuen Leiterin.

„Der Neustart mit Galina war gut, es hat Spaß gemacht“, so die Vereinsvorsitzende, die rund 20 Sängerinnen nach dem längeren Aussetzen der Probenarbeit begrüßte. „Ich hoffe, dass sich beim nächsten Probenabend noch weitere Sängerinnen, die schon länger im Chor mitsingen und gerne auch neue interessierte Frauen, einfinden.“

Die Chorproben, die donnerstags im Pfarrheim stattfinden, beginnen ab sofort um 19 Uhr – statt wie zuletzt um 18.30 Uhr.

Was in Zukunft über die Chorproben hinaus an Auftritten auf den Chor zukommt, lässt sich aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation noch nicht abschätzen. Bereit dafür sind die Sängerinnen sicherlich, um sich wieder mit ihrem umfangreichen Repertoire zeigen zu können. In den Chorproben will man auch darauf hinarbeiten.

Die Chorgeschichte

Gegründet wurde der Chor 1993. In den ersten Jahren sang man noch unter der Bezeichnung „Singekreis der KFD Westbevern“, später erfolgte die Umbenennung in Frauenchor der KFD. Valentina Speiser war mit der Gründung des Chores die erste Chorleiterin bis 2017. Es folgten Galina Falk und Susanne Schellong.

„Freude am Singen, ein gutes Miteinander und die Geselligkeit“ sind die drei Säulen des Frauenchores der KFD Westbevern. Weitere Auskünfte über den Chor gibt die Vereinsvorsitzende Margret Meier unter 02504/88 207.