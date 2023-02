Eine Brücke zwischen Syrien und Deutschland

An dem Ort, an der Königstraße 16, wo 37 Jahre lang von der aus der Türkei stammenden Familie Korkmaz eine Änderungsschneiderei betrieben wurde, gab es am Samstagabend außergewöhnlichen Kulturgenuss: Dort präsentierte Thomas Richhardt von der Künstlerinitiative „Heimat X“ Musik und Kunst, die höchsten Ansprüchen gerecht wurden. Der Telgter fördert seit sieben Jahren die Völkerverständigung. Sein Ziel sei es, geflüchtete Künstlerinnen und Künstler mit ihresgleichen aus dem Münsterland zusammenzuführen. So organisiert Thomas Richhardt interkulturelle Ausstellungen, Theateraufführungen, Lesungen, Konzerte und Workshops im ganzen Münsterland. In der ehemaligen Änderungsschneiderei feierte er eine gelungene Premiere: Er hatte mit dem vor acht Jahren aus Syrien geflohenen und jetzt bei Stuttgart lebenden Musiker Mazen Mohsen einen Teilnehmer aus „The Voice of Germany“ engagiert. Mazen Mohsen sang bei den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ das Lied „Die Gedanken sind frei“. Das Besondere: Er sang eine Strophe auf Arabisch. Der 27-Jährige zog mit seinem Gesang eine Brücke zwischen Syrien, seiner Heimat und Deutschland. Zunächst entführte Mazen Mohsen sein Publikum auf eine grenzüberschreitende Reise durch verschiedene Länder des Nahen Ostens. Lieder aus der Türkei, Syrien, Jordanien, Armenien, dem Iran und Israel präsentierte der in Damaskus aufgewachsene Liedermacher mit Kommentaren zur Entstehungsgeschichte des Liedguts. So öffnete er für sein aufmerksames Publikum viele emotionale und gedankliche Türen.

Kunstpädagogin aus Syrien

Im zweiten Teil des unterhaltsamen Abends begeisterte die Künstlerin Bushra Arnous ihr Publikum mit ihren Werken, die den optischen Hintergrund der Veranstaltung bildeten. Die ebenfalls aus Syrien stammende Kunstpädagogin erzählte, wie sie mit dem Boot von Syrien nach Griechenland flüchten musste. Dazu zeigte sie das von ihr geschaffene Kunstwerk, das die lichtdurchflutete Skyline von Europa abbildet.

Gemeinsame Intonation von John Lennons „Imagine“

Da der angekündigte Paderborner Poetry-Slammer August Klar kurzfristig erkrankt war, bestritt Mazen Mohsen auch die zweite Hälfte der Veranstaltung. Um den Brückenschlag der Kulturen zu verdeutlichen, erlebten seine Zuhörerinnen und Zuhörer, wie er seine Musik ins Arabische übertrug. Dazu zählte auch sein persönlicher Lieblingssong „Die Gedanken sind frei“. Während des gesamten Abends wurde immer wieder das Publikum einbezogen. Dabei kitzelte Mazen Mohsen die musikalischen Fähigkeiten seiner Zuhörenden geschickt heraus. Ein Höhepunkt des Abends war die gemeinsame Intonation von John Lennons „Imagine“. Eine gelungene Veranstaltung der Initiative „Heimat X“, die Lust auf weitere Präsentationen in der „Modernen Änderungsschneiderei“ gemacht hat. Thomas Richhardt kündigte auch bereits an, dass er die Änderungsschneiderei in „Textschneiderei“ umfunktionieren werde. Dort möchte er dann Literatur, auch in musikalischer Form, mit Lesungen, Ausstellungen und Buchvorstellungen zum Greifen nah präsentieren.