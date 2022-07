Eine Floßfahrt, die ist lustig

Musikalische Klänge von einem selbst gebauten Floß schallten am Dienstagabend von der Bever in Richtung Ufer und sorgten für ein eher seltenes Schauspiel. Die Aktiven des Musikzuges Westbevern-Dorf spielten auf dem Floß „Eine Seefahrt, die ist lustig“ und erhielten dafür viel Beifall. Dirigentin Monika Greve-Laufer gab auf der Holzbrücke, die vom Dorfplatz über die Bever führt, stehend den Takt vor.

Mit technischer Hilfe war das zweieinhalb mal vier Meter große Floß am Steg neben der Holzbrücke, ins Wasser gelassen worden. Vorsichtig betraten die Musiker mit ihren Instrumenten die Plattform und verteilten sich so, dass alles in der Waage blieb. Dem ersten Durchatmen folgten schwungvolle Melodien auf den verschiedenen Instrumenten. Losgemacht von der Halterung folgte dann die Premierenfahrt. Der niedrige Wasserpegel der Bever machte es den Akteuren mit ihren Holzstöcken aber schwer, das Floß in Fahrt zu bringen. Mit einiger Mühe kamen die Floßfahrer unter der Holzbrücke durch. Dann ging allerdings nichts mehr. Norbert Große Vogelsang fasste sich ein Herz und ging in voller Montur ins Wasser, um das Floss mit Muskelkraft fortzubewegen, so dass die Musikergesellschaft zum Ausgangspunkt am Steg zurückkam.

Die Musiker gaben sich damit allerdings nicht zufrieden. Sie wollten schon eine längere Strecke zurücklegen. Im mittleren Bereich des Flussbettes gelang ihnen das schließlich in beide Richtungen. Und auch das Ziel, die Anlegestation am Biergarten des Gasthofes „Zur Bever“, wurde unter großem Jubel erreicht.

Die Jungfernfahrt mit einem Floß auf der Bever ist auf jeden Fall gelungen – trotz der wegen des niedrigen Wasserstandes widrigen Umstände.

Das Floß hatten die Musiker den Sommer über selbst gebaut. Viele fleißige Hände aus den Reihen der Aktiven setzten das Vorhaben bei einigen Arbeitseinsätzen auf dem Hof von Norbert Große Vogelsang in die Tat um. Das Mitglied des Musikzuges besorgte auch die Fässer und das notwendige Holz.

„Das Zusammenspiel zwischen den jungen und erfahrenen Musikern war toll. Es ging alles Hand in Hand. Wir konnten Abschnitt für Abschnitt das Vorhaben in die Tat umsetzen“, hob die Musikzug Vorsitzende Silvia Markfort hervor. Ein Testlauf auf der Bever verlief zur Zufriedenheit aller. Anschließend wurde das Floss kreativ und farblich gestaltet. Der Schriftzug „Musikzug Westbevern-Dorf“ und das Wappen von Westbevern – ein Biber – ist deutlich sichtbar. Fingerfertigkeit, handwerkliches Geschick und die nötige Geduld führten schließlich zum Ziel und zur Umsetzung der Freizeitbeschäftigungsidee. Bei der einen Floßfahrt wird es nicht bleiben. Es ist noch die eine oder andere Fahrt auf der Bever vorgesehen.