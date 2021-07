Eine große Welle der Hilfsbereitschaft

Eine Welle der Hilfsbereitschaft gibt es auch in Telgte und Westbevern für die Opfer in den Katastrophengebieten. Einige Beispiele:

Das Unternehmen „m.g.s. rent“ aus Telgte hat einem ehrenamtlichen Helfer aus Emsdetten kostenlos für einen Hilfseinsatz zwei Maschinen zur Verfügung gestellt. Neben einem Minibagger zählt dazu auch ein Radler. „Um die Menschen in Ahrweiler zu unterstützen, haben wir nicht lange überlegt und unsere Hilfe zugesagt“, sagt Geschäftsführerin Vanessa K. Vorsthove

Weiterhin seien bei einer spontanen Sammlung im privaten Umfeld über 1000 Euro zusammengekommen, um Lebensmittel, Pampers, Tierfutter und vieles andere für die Betroffenen einzukaufen. Der Bruder der Geschäftsführerin wiederum übernahm zusammen mit seiner Frau den Transport des Materials.

Vanessa Vorsthove ist „Überzeugungstäterin“: „Man muss kein großes Unternehmen sein oder als Einzelner viel Geld investieren, um etwas bewirken zu können, sondern durch etwas Eigenmotivation und den gemeinschaftlichen Gedanken kann man in kürzester Zeit viel erreichen“, betont sie im Gespräch und äußert zugleich die Hoffnung, dass sich weitere Firmen anschließen.

Den Menschen vor Ort schnell und gezielt helfen: Das war auch die Intention von Martin Ausber vom gleichnamigen Auto und Lkw-Haus und seinen Mitstreitern. Er war am Wochenende mit einem Lastwagen samt Anhänger in Irrel in der Südeifel unterwegs. „155 Haushalte sind dort von der Flut betroffen, überwiegend ohne Elementarversicherung“, so der Unternehmer. Damit die Hilfe gezielt ankommt, brachte er die Hilfsgüter – dazu gehörten unter anderem zehn nagelneue Waschmaschinen, 30 Kühlschränke, diverse andere Geräte, Getränke, Waschmittel und vieles mehr – gezielt zu vorher bereits selektierten Geschädigten.

„Die Reaktion war immer große Dankbarkeit für die Hilfe. Vor Ort wurde uns aber auch deutlich, dass dieser Tropfen nicht mal einer auf dem heißen Stein war“, berichtete Martin Ausber nach seiner Rückkehr. Anschließen fuhren die Helfer aus Telgte mit einem örtlichen Begleiter noch durchs Dorf. „Es war furchtbar zu sehen, was ein sonst 80 Zentimeter tiefer Bach anstellt, wenn er mit acht Meter hoher geballter Vernichtungskraft wütet“, ist der Unternehmer immer noch geschockt über das, was er sah.

„Hochwasser kennen die Menschen dort, dann ist mal ein Keller geflutet, dieses Mal stand es aber einen Meter hoch im ersten Obergeschoss“, sagt er.

Am Wochenende kurzgeschlossen haben sich auch die Schützenvereine. Sie unterstützen gemeinsam die Aktion der „Wiewelhooker Räuber“ (WN berichteten).

Bei einer Telefonkonferenz verständigten sich die Vorsitzenden der Schützenvereine und -bruderschaften An­dreas Voßkötter (St. Anna), Michael Büscher (Schützengilde Raestrup), Michael Peperhove (St. Rochus Verth-Schwienhorst), Andreas Pröbsting (Hubertus-Schützen Vechtrup), Alfons Rüter (Heidker-Schützen), Reinhard kleine Schlarmann (Bürgerschützen Westbevern-Dorf) und Reinhard Wendker (Schützenverein Vadrup) ihren spendenwilligen Mitgliedern die Empfehlung zu geben, den Kontakt zu den „Wiewelhooker Räubern“ zu nutzen.

Pater Raphael könne vor Ort am besten beurteilen, wo die Not am größten sei. Deswegen bitten die Vorsitzenden um Spenden auf das Konto der „Wiewelhooker Räuber“, IBAN DE 81 4036 1906 3562 7532 15, Kennwort: „Hochwasser Ahrtal“. Die Spender werden dringend gebeten, Namen und Anschrift anzugeben, damit eine Spendenquittung ausgestellt werden kann.