Es sei nun genau das passiert, wovor FDP und SPD gewarnt hätten: „Jetzt haben die Richter am Verwaltungsgericht Münster gesprochen und entschieden, dass sich Rossmann nun doch am Orkotten ansiedeln darf“, schreiben Karin Horstmann und Dr. Oliver Niedostadek für die FDP-Fraktion sowie Klaus Resnischek und Hermann Möllers für die SPD-Fraktion in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Der Bebauungsplan und die Veränderungssperre, die das verhindern sollten, seien nämlich rechtswidrig. „Eine Niederlage für den Bürgermeister, seine Grüne-Fraktion und die CDU. Sie waren es nämlich, die dies auf Biegen und Brechen verhindern wollten“, betonen die vier Politiker weiter.

Aber das Ganze sei eine gute Entscheidung für Telgte und die Bürger, schreiben FDP und SPD in ihrer Stellungnahme. Sie würden davon profitieren. Das Angebot an Drogerieartikeln werde deutlich größer, die Anfahrts- und Parkmöglichkeiten seien besser und durch die Konkurrenz mit dem bestehenden Markt werde das vielleicht Auswirkungen auf die Preise haben.

"Scheinargument"

Das Argument, ein solcher Drogeriemarkt am Orkotten schade der Altstadt, sei ein Scheinargument. Man könne nichts schützen, was ohnehin nicht mehr in der Altstadt vorhanden und auch durch die Geschäftsstruktur nicht mehr beabsichtigt sei. Trage es schon in der Sache nicht, sei zudem festzuhalten, dass es die Verwaltung über Jahre hin nicht vermocht habe, entsprechende Planungen abzuschließen, so der Vorwurf. „Es ist gut und richtig, dass dann eben unabhängige Gerichte Recht sprechen und so für Klarheit sorgen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Was jetzt zu tun sei, auch darauf haben SPD und FDP eine Antwort: „Wolfgang Pieper, Bündnis 90/Die Grünen und die CDU sollten die Entscheidung des Verwaltungsgerichts akzeptieren und nicht noch ein langwieriges Berufungsverfahren anstreben. Das kostet nur unnötig Zeit und Geld. Lassen wir stattdessen die Entwicklung am Orkotten zu und investieren frei werdende Ressourcen lieber darin zu überlegen, wie wir unsere Altstadt wirklich weiter stärken können“, fordern die beiden Fraktionen.