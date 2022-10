„Eine intensive und bewegte Zeit“

Mit der Gemeinde und mit einem Dankgottesdienst feierte am SonntagmorgenDomvikar Dr. Michael Höffner in der Kraftfahrerkapelle St. Christophorus sein 25-jähriges Priesterjubiläum. Seit 21 Jahren wirkt er dabei schon in Raestrup.

Mit der Gemeinde und mit einem Dankgottesdienst feierte am gestrigen Sonntag Domvikar Dr. Michael Höffner in der Kraftfahrerkapelle St. Christophorus sein Silbernes Priesterjubiläum. Sein 21-jähriges Wirken in Raestrup bezeichnete Dr. Michael Höffner in seiner Jubiläumspredigt als eine Mischung aus Engagement und Gelassenheit. Er appellierte an seine Gemeinde, mit großem Gottvertrauen die Herausforderungen anzunehmen.

„25 Jahre Seelsorge erfüllen mich mit großer Freude und Dankbarkeit. Sie geben mir neue Energie für mein weiteres Handeln“, sagte Domvikar Dr. Michael Höffner am gestrigen Sonntag in seiner Predigt zu seinem Weihejubiläum. Sein 25-jähriges Priesterjubiläum feierte er in der Kraftfahrerkapelle St. Christophorus in Raestrup mit einem Dankgottesdienst – an dem Ort, an dem er seit 21 Jahren am Altar die Sonntag-Gottesdienste mit seiner Gemeinde feiert.

Viele Gemeindemitglieder sowie die beiden Raestruper Schützenvereine Heidker und Schützengilde mit Fahnenabordnungen waren gekommen, um ihren „Sonntagspastor“ ihre Dankbarkeit dafür zu zeigen, dass er seit mehr als zwei Jahrzehnten an den Sonntagen die Gottesdienste mit ihnen feiert. Der Kirchenchor von St. Christophorus mit seinem Dirigenten Gregor Stewing gestaltete den Gottesdienst musikalisch.

Neben Dr. Michael Höffner feierte auch das Ehepaar Elisabeth und Heinrich Rottmann ein außergewöhnliches Jubiläum: die Eiserne Hochzeit. Seit 65 Jahren sind die Raestruper verheiratet. Die Gemeinde würdigte diese beiden Jubiläen mit großem Applaus.

Seine Predigt nutzte Dr. Höffner für einen Rückblick auch auf die Anfänge seiner Priestertätigkeit: „Ich wurde bei meiner Priesterweihe mit den Worten entlassen: ,Jetzt beginnt für dich das Abenteuer des Lebens.‘ Es war ein Abenteuer, eine sehr intensive und bewegte Zeit mit viel Licht.“ Der 51-Jährige äußerte den Wunsch, dass sein Abenteuer in Raestrup weitergehen und die Gottesdienste von vielen Gläubigen besucht werden mögen und er nicht allein dastehe.

Am 10. Oktober 1997 wurde der Geistliche in Rom zum Priester geweiht. Nach mehrjähriger Tätigkeit in Nottuln und Darup ist Dr. Michael Höffner seit 2001 verantwortlich für die Christophorus-Kapelle in Telgte-Raestrup. Seitdem versieht der künftige neue residierende Domkapitular am St.-Paulus-Dom in Münster seinen Dienst als „Sonntagspastor“ in der Kraftfahrerkapelle St. Christophorus. Wie das Bistum gestern mitteilte, erhalten Domvikar Dr. Michael Höffner (51) und Pfarrer Gerhard Theben (69) neue Aufgaben: Sie werden am 1. November um 15 Uhr im St.-Paulus-Dom Münster von Domdechant und Weihbischof Dr. Christoph Hegge in ihre Ämter als residierende Domkapitulare eingeführt. Sie werden Nachfolger des früheren Generalvikars des Bistums Münster, Prof. Dr. Norbert Köster, und des emeritierten Weihbischofs Dieter Geerlings.

Nach dem Festgottesdienst gab es im Innenhof der Kapelle einen Empfang für den Jubilar: Im Namen des Gemeindegremiums von St. Christophorus Raestrup gratulierte der Vorsitzende Ludger Schlieper. Er dankte ihm für seine inzwischen 21-jährige seelsorgerische Tätigkeit in Raestrup und formulierte den Wunsch, dass diese großartige Zusammenarbeit noch lange fortbestehen möge. Bei dem Beisammensein gratulierten viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Sie alle wollten mit ihrem Pastor anstoßen und damit auch ihre Wertschätzung und ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.