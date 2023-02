Ein „volles Haus“ meldete das Vorbereitungsteam beim jüngsten Treffen der Seniorengemeinschaft St. Johannes, das unter dem Motto „Kaffee, Kuchen, Kino und eine kleine Prise Karneval“ stand. Weit mehr als 50 Seniorinnen und Senioren hatten sich im Pfarrheim zu einer vergnüglichen Feier eingefunden und so dafür gesorgt, dass spontan weitere Tische aufgestellt und eingedeckt werden mussten.

Ferude über die große Resonanz

„Das hat organisatorisch nur kurzzeitig eine Herausforderung für uns bedeutet, denn die Freude darüber, dass unsere Einladung eine solch große Resonanz fand, überwog bei weitem“, wird Marita Suermann vom Lenkungsteam in einer Pressemitteilung zitiert.

Karnevalslieder und Loriot

Begeisterung und helle Freude ließen von Beginn an auch die zahlreichen Besucher erkennen, die schon unmittelbar im Anschluss an die Kaffeetafel bei stimmungsvoller Musik spontan zu schunkeln begannen und in bekannte Karnevalslieder einstimmten. Für die angekündigte „kleine Prise Karneval“ und so manchen herzhaften Lacher sorgten auch einige nette Bonmots und satirische Beiträge aus der Feder von Victor von Bülow, genannt „Loriot“.

Ein rundum schöner Nachmittag

Das Fazit eines „rundum schönen Nachmittags“ war zum Abschluss gleich mehrfach zu vernehmen. „In den Ablauf unserer Treffen, die wir stets mit einem Gottesdienst und einer Kaffeetafel beginnen, haben wir seit einiger Zeit einen inhaltlich wechselnden thematischen Teil integriert. Eine offensichtlich richtige Entscheidung, wie das große Interesse und die Besucherzahlen belegen“, fasst Helga Kosmann für das Team zusammen, das unverändert hochmotiviert und zudem sehr dankbar für den Zuspruch sei, den es immer wieder erfahre.