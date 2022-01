Eine letzte Führung durch die große Krippenausstellung

Ein durchweg positives Fazit zieht das Museum Religio: Am Sonntag (23. Januar) endet die 81. Krippenausstellung, die laut einer Pressemitteilung trotz der Pandemie auf gute Resonanz gestoßen sei. Auf besonderes Interesse stießen demnach die Krippen mit Bezug zu Corona.

Aufgrund der großen Nachfrage an den öffentlichen Führungen bietet das Museum Religio am letzten Tag noch um 15 Uhr eine öffentliche Führung durch die aktuelle Krippenausstellung an. Für die Teilnahme an dieser Führung ist eine Anmeldung erforderlich, und es gilt die 2G-Regel.

Weitere Informationen unter www.museum-religio.de. Anmeldung unter besucherservice@telgte.de oder

0 25 04 / 93 120.