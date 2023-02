Zweiräder überholen ist verboten: Dieses Verkehrsschild ist noch relativ neu. Auf der Wunschliste von CDU und FDP ist es dennoch zu finden - an verschiedenen Stellen.

Das neue Verkehrsschild 277.1 ist nach Meinung einiger Kommunalpolitiker an einigen Stellen auch eine Lösung für Telgte.

Im Kreis Warendorf gibt es noch keine Stelle, an der das neue Verkehrszeichen 277.1 aufgestellt wurde. Das sagte Ordnungsamtsleiter Thomas Riddermann jüngst im Hauptausschuss. Zur Erläuterung: Bei dem neuen Schild geht es um ein Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträdern mit Beiwagen. Autofahrern ist dem Schild zufolge also verboten, an der Stelle Radfahrer oder Roller zu überholen. Gerade Fahrradfahrer sollen dadurch besser vor Unfällen geschützt werden.