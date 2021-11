Mit einem Konzert des Barock-Ensembles „TARS“ setzt der Kultur-Freundeskreis am Sonntag (14. November) um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Telgte seine Kammerkonzertreihe fort. Claudius Kamp (Blockflöten und Dulzian), Charlotte Schwenke (Viola da Gamba) und Johannes Rake (Orgel, Cembalo, Claviorganum) erhielten ihre Ausbildung an den Musikhochschulen Weimar, Würzburg, Bremen, Amsterdam, Berlin, Frankfurt und Basel.

„TARS“ nimmt laut einer Mitteilung der Veranstalter sein Publikum mit auf eine musikalische Reise in das barocke England des 16. bis 18. Jahrhunderts. Seit jeher zog es Musiker aus ganz Europa auf die britischen Inseln, wo sie vor allem von der Musikförderung am königlichen Hofe profitierten, die bereits unter Henry VIII. ungemein florierte. Seine Nachkommen, etwa Elizabeth I. oder George I., unterstützen die Hofmusik ebenfalls.

So präsentiert TARS mit seinem Programm „The Leaves Be Greene“ Werke von Orlando Gibbons, Henry Purcell, William Byrd, Tobias Hume, Matthew Locke, Elway Bevin, William Lawes und Georg Friedrich Händel.

Für die Durchführung des Konzerts gilt die „3G-Regel“. Karten sind noch bis Samstag für 14 Euro bei „Tourismus+Kultur Telgte“ an der Kapellenstraße sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen nur fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.