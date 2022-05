Eine Nacht am Feldmarksee

Drei Jahre lang fiel das Vater-Kind-Zelten aus. Im Juni findet die Aktion wieder am Feldmarksee statt.

Drei Jahre hat das Vater-Kind-Zelten der Katholischen Pfarrgemeinde nicht stattfinden können. Drei Jahre mussten die Kinder und Väter auf das gemeinsame Zelten, das gemeinsame Fahrradfahren, das gemeinsame Spielen, das gemeinsame Grillen, die gemeinsame Nachtwanderung, die gemeinsamen Gespräche, den Spaß am, im und um den Feldmarksee und vieles mehr verzichten.

Diese Zeit des Verzichts wird im Sommer vorbei sein. Das traditionelle Vater-Kind-Zelten wird in diesem Jahr wieder vom 25. auf den 26. Juni am Feldmarksee in Sassenberg stattfinden. Eine Altersbegrenzung gibt es für die Kinder nicht. Sie sollten aber alleine oder zusammen mit dem Vater mit dem Fahrrad nach Sassenberg fahren können. Das Gepäck wird zum Ort gebracht.

Den Teilnehmern werden die Selbstkosten für den Zeltplatz sowie die Verpflegung berechnet. Väter können sich bei Matthias Haverkamp,

01 60/17 18 482, oder Rainer Börste,

01 72/ 28 02 754, per Whatsapp unter Angabe der Anzahl sowie des Alters der Kinder anmelden.