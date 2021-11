Eine Reise zu den Planeten

Um Sonnensystem, Planeten und Weltall dreht sich in diesen Tagen an der Marienschule vieles. Zu Gast ist das Pop-up-Planetarium des LWL.

Den Sternen ganz nah sind in dieser Woche die Schüler der Telgter Marienschule. Denn zu Gast ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit seinem Pop-up-Planetarium. Dabei handelt es sich um eine aufblasbare, transportable und flexibel einsetzbare Kuppel, die nun in der Sporthalle der Telgter Grundschule aufgebaut ist. Der LWL geht mit seinem mobilen Planetarium auf Tour, um Interessen für Naturwissenschaften zu wecken.

Jede Klasse und jede OGS-Gruppe der Marienschule kommt in dieser Woche in den Genuss, eine Vorführung mitzuerleben. 30 Personen finden jeweils im Innern Platz. Entführt werden sie dabei in die unendlichen Weiten des Weltalls. Unter der Kuppel können fremde Planeten, Sterne und astronomische Ereignisse erforscht und Spaziergänge auf dem Mars unternommen werden. Geboten wird ein Erlebnis wie in einem herkömmlichen Planetarium, verspricht der LWL in seinem Begleitflyer. Es entstehe der dreidimensional wirkende Eindruck, sich tatsächlich unter einem nächtlichen Sternenhimmel zu befinden oder eine Reise ins Weltall anzutreten.

Intensiv vorbereitet wurde der Besuch des Pop-up-Planetariums seit den Herbstferien im Unterricht. Sonnensystem und Planeten wurden ganz genau unter die Lupe genommen. Ingrid Nachtigäller, Klassenlehrerin der 2b, hatte für ihre Kollegen eine digitale Pinnwand vorbereitet, damit alle gut gerüstet ins Planetarium gehen konnten. Dabei wurde fächerübergreifend gearbeitet. Neben dem Sachunterricht wurden auch die Fächer Kunst und Musik einbezogen.

Bevor sie das aufblasbare Planetarium besuchten, hatten die Mädchen und Jungen der 2b beispielsweise erfahren, dass ein Lichtstrahl von der Sonne bereits acht Minuten unterwegs ist, bevor er auf der Erde ankommt. Oder sie staunten darüber, dass auf der Sonne Temperaturen von 6000 Grad Celsius erreicht werden, ein Backofen daheim in der Regel aber nur bis zu 250 Grad heiß wird. Und sie lernten neben vielen weiteren wissenswerten Details über unser Sonnensystem, dass Planeten nicht selbst leuchten, sondern von der Sonne angestrahlt werden.