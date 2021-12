„Eineinhalb Jahre sind normal“

Die Autoindustrie stöhnt wie andere Branchen über einen Chipmangel wegen fehlender Halbleiter. Diese werden in der Regel in Asien produziert, schon seit Längerem gibt es Lieferengpässe. Teils stehen deshalb die Fließbänder still. Ähnlich geht es der Fahrradindustrie. „Wichtige Komponenten für Bremsanlagen, Schaltungen und Kettenräder fehlen“, erklärt Manfred Brune, Seniorchef von Fahrrad und Motorrad Brune in der Bauerschaft Wöste. Die meisten dieser Teile kämen aus Malaysia, Indonesien und China. Teilweise dürften Schiffe nicht auslaufen, Firmen seien wegen Corona geschlossen. Die Folge ist, dass die Endmontage in Deutschland nicht in dem Maß erfolgen kann wie vor der Corona-Krise.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie