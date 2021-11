Einfüllhöhe ist überall gleich

Immer wieder ärgern sich Telgter, die Grünabfall zum im Dezember 2020 eröffneten Recyclinghof im Gewerbegebiet Kiebitzpohl-Nord bringen, darüber, dass einige der Grünabfall-Container auf dem Boden stehen und nicht abgesenkt sind. So müssen die oft schweren Säcke immer hochgehoben und in das große Behältnis entleert werden. So mancher fand das zuletzt am Wiederverwertungstag „unzumutbar“. Auch „unverständlich“. Denn in anderen Kommunen gebe es bessere Eingabemöglichkeiten.

Auf seiner Homepage wirbt der Betreiber AWG damit: „Mehrere Container sind an einem so genannten Sägezahn aufgestellt. Hier fahren die Kunden mit den Autos auf eine höher liegende Fläche, die Container sind versetzt und abgesenkt angeordnet. So kann man Abfälle abladen und einwerfen, ohne damit zuvor eine Treppe steigen zu müssen.“

Dem sei auch so, erläutert Alexander Reklin, Anlagenleiter aller AWG-Recyclinghöfe, der die Diskussion um die hohe Kante der Container nicht nachvollziehen kann. Schließlich sei die Einfüllhöhe die gleiche, ob auf der Hochebene oder bei den Schrägdeckelmulden, die auf Straßenhöhe aufgestellt sind. Der Gartenmüll müsse bei beiden Containerarten auf die gleiche Höhe gehoben werden. Auch auf der Hochebene sei ein Anheben unumgänglich, weil der Gartenabfall über das Geländer befördert werden muss, dass als Absturzsicherung vorgeschrieben ist.