Einheitliches Bild im Blick

Telgtes gute Stube – der Marktplatz – hat nach Ansicht von Dr. Thomas Müller an Gestaltungsqualität verloren. Biertische zur Bewirtung von Gästen, die zudem auf dem Areal gelagert wurden, waren und sind dem Telgter ein Dorn im Auge. Insofern hat der Anwohner einen Bürgerantrag an den Rat gestellt, in dem er eine Änderung der Gestaltungssatzung vorschlägt.

