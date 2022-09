Einmalige Eindrücke von der politischen Arbeit

Im Rahmen ihres Jurastudiums an der Universität Münster absolviert Elena Harbring aus Telgte derzeit ein sechswöchiges Verwaltungspraktikum bei dem FDP-Bundestagsabgeordneten Karlheinz Busen in Berlin. Der Abgeordnete ist selbst Münsterländer und Sprecher seiner Fraktion für Jagd und Forst.

Während des Praktikums erhält die junge Telgterin nach eigenen Angaben sowohl Einblicke in die Tätigkeitsbereiche der beiden Wahlkreisbüros in Südlohn und Münster als auch in die Arbeitsabläufe vor Ort im Bundestag in Berlin.

„Das Praktikum ist unglaublich spannend und gibt mir einmalige Eindrücke in die politische Arbeit. Erfreulicherweise darf ich an nahezu allen Veranstaltungen teilnehmen, viele neue Leute kennenlernen und interessante Gespräche führen“, erläutert die 20-Jährige.

Neben der Begleitung des Abgeordneten zu parlamentarischen Terminen gehört vor allem das Verfassen von juristischen Auswertungen und Analysen zu den Tätigkeiten von Elena Harbring.

„Die Arbeit im Team macht mir viel Spaß. Ich bin sehr dankbar, die Möglichkeit für dieses besondere Praktikum bekommen zu haben“, so Elena Harbring.